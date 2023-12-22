Алина Гросу, которая год не была в Украине, вернулась на Родину

Певица Алина Гросу показала свою бабушку с которой не виделась год.

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28-летняя украинская певица Алина Гросу, которая долгое время живет в Америке, вернулась на родину. Фото с бабушкой из Черновцов певица опубликовала в своем инстаграме.

Известно, что на родине Алина Гросу не была уже год, поскольку переехала в Америку, где решила поступить в учебное заведение и овладеть актерской профессией.

Все это время Гросу жила и работала в США. За этот год девушка презентовала несколько новых песен.

Алина Гросу Алина Гросу

Известно, что Гросу летела домой через Молдову. Однако уже впоследствии наконец оказалась дома.

Вероятнее всего, цель возвращения певицы, празднование рождественских праздников в семейном кругу.

Сначала Гросу поехала в Черновцы, где встретилась со своей бабушкой. Уже потом певица показала архивные фото на которых ей 18 лет. Очевидно это фото, которые хранит бабушка в память о внучке.

Напомним, певица Алина Гросу после расставания с актером Полянским намекнула на новые отношения.