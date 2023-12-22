Аліна Гросу, яка рік не була в Україні, повернулася на Батьківщину

Співачка Аліна Гросу показала свою бабусю, з якою не бачилася рік.

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28-річна українська співачка Аліна Гросу, яка тривалий час живе в Америці, повернулася на Батьківщину. Фото з бабусею з Чернівців співачка опублікувала у своєму інстаграмі.

Відомо, що на Батьківщині Аліна Гросу не була вже рік, оскільки переїхала в Америку, де вирішила вступити в навчальний заклад і опанувати акторську професію.

Увесь цей час Гросу жила та працювала в США. За цей рік дівчина презентувала кілька нових пісень.

Аліна Гросу Аліна Гросу

Відомо, що Гросу летіла додому через Молдову. Однак уже згодом нарешті опинилася вдома.

Найімовірніше, ціль повернення співачки — святкування різдвяних свят у родинному колі.

Спочатку Гросу поїхала в Чернівці, де зустрілася зі своєю бабусею. Вже згодом співачка показала архівні фото, на яких їй 18 років. Очевидно, це фото, які зберігає бабуся на згадку про внучку.

Нагадаємо, співачка Аліна Гросу після розставання з актором Полянським натякнула на нові стосунки.