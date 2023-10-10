Співачка Аліна Гросу після розставання з актором Полянським натякнула на нові стосунки (фото)

Співачка Аліна Гросу поділилася романтичними кадрами з загадковим чоловіком і натякнула, що тепер щаслива у нових стосунках.

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Українська співачка Аліна Гросу 9 жовтня вперше після розставання з російським актором Романом Полянським натякнула шанувальникам на нові стосунки, повідомляє УНІАН.

Виконавиця, перебуваючи в США, не афішувала своє особисте життя, втім, говорила, що зараз її серце вільне. Схоже, Аліна не довго була самотньою.

У своїх Instagram-stories Гросу поділилася романтичними кадрами із невідомим чоловіком і натякнула, що тепер щаслива у нових стосунках.

На одному із таких stories Аліна показала, як чоловік ніжно тримає її руку під час спільного відвідування кафе.

Фото: Скриншот

В наступних публікаціях Аліна зауважила, що не треба її шкодувати. У кадрі загадковий бойфренд Гросу гладив її по щоці, а вона дивилася на нього закоханим поглядом. З історії зрозуміло,що вони знаходяться в Америці, вдалечині майорить прапор США.

Фото: Скриншот

"Щоб сильно мене не шкодували. А то від кожного коменту "Аліно, не плач" — око сіпається", — жартома звернулася до фанатів співачка.

Варто відзначити, що обличчя свого обранця вона не показала. Ймовірно, артистка поки вирішила тримати в секреті його особистість.

Що відомо про Аліну Гросу

Аліна Михайлівна Гросу — українська співачка, народилася 8 червня 1995 року у Чернівцях. У співачки є чотири сольні альбоми. Третій альбом "Море волнуется" став золотим. Влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Того ж року пара розлучилася. Потім у неї був роман з актором Романом Полянським. Незабаром стосунки закінчилися, а Роман повернувся до Москви восени 2022 року. Артистка тоді не прокоментувала їхнє розставання. Весною 2023 року поїхала до Сполучених Штатів на навчання до Голлівудської школи акторської майстерності (Theatre of Arts Hollywood Acting School) у Лос-Анжелесі.

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