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Стиль життя

Інсайдер розповів про побачення Шер та її молодого бойфренда

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Фото: Getty | Александр Едвардс та Шер

Пара, яка познайомилася під час Паризького тижня моди 2022, на короткий період розставалася, проте відновила стосунки.

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Стали відомі нові деталі роману 77-річної американської співачки Шер та 37-річного репера Александра Едвардса після відновлення їхніх стосунків та появи на публіці в Парижі під час Тижня моди. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що музикант продовжує викликати посмішку на обличчі Шер, навіть після їхнього короткого розриву.

Дует був помічений напередодні за вечерею у знаменитому готелі Costes у Парижі — і за словами інсайдера, пара "здавалася дуже щасливою".

Александр Едвардс та Шер

"Вони сиділи близько одне до одного і всі посміхалися", — додало джерело.

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Александр Едвардс та Шер Fullscreen
Александр Едвардс та Шер
Фото: Getty Images

Шер та Едвардс відвідали вечірку з нагоди презентації H&M Rabanne у Silencio, де вона представила новий сингл зі свого майбутнього, першого в історії різдвяного альбому.

"На шляху до дебюту з моєю першою піснею з мого нового альбому в перший раз", — підписала вона фото з Едвардсом в Instagram.

"Паризький тиждень моди зустрічає Різдво Шер. Ось і ми!" — додала знаменитість.

Александр Едвардс та Шер

Нагадаємо, Шер та Александр Едвардс зʼявилися разом на публіці в Парижі.

Також Фокус писав про звинувачення Шер у наймі людей для викрадення сина з готелю.