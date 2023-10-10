Стало відомо, що відбувається між Джіджі Хадід та Бредлі Купером (фото)

Пару вперше помітили на побаченні у вересні 2023. Після цього в мережі активно заговорили про їхній роман.

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28-річна супермодель Джіджі Хадід і 48-річний актор Бредлі Купер "розважаються" разом. Про це пише People.

Після того, як за останні кілька днів зірку подіумів і колишнього бойфренда Ірини Шейк двічі помітили разом у Нью-Йорку, джерело розповіло, що вони насолоджуються знайомством, але поки що не вступають у серйозні стосунки.

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Джіджі Хадід та Бредлі Купер сходили на побачення (фото)

"Вони веселяться", — розповідає інсайдер. "Вона незалежна, зайнята, і її дні наповнені обов’язками, тому я не бачу, щоб щось серйозне відбувалося відразу, якщо взагалі відбувалося".

Втім, джерело зізналося, що молода мама "деякий час була закохана в [Купера]" і, можливо, готова до чогось більшого, ніж просто дружба з 48-річним голівудським актором.

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Джіджі Хадід та Бредлі Купер

"[У них] є спільні речі, тож можна спостерігати за прогресом", — продовжує джерело. "Зараз це здається надзвичайно невимушеним, але в них обох є діти, велика кар’єра, зайняте життя та вони розуміють, що таке життя в цих колах".

Також стало відомо, що модель палестинського походження має інтерес до акторської майстерності, яка може стати точкою зв’язку для неї та Купера. Окрім цього, Джіджі виховує доньку Хай від співака Зейна Маліка, а Бредлі — доньку Лею від моделі Ірини Шейк.

Джіджі Хадід Фото: gigihadid

Нагадаємо, у яких стосунках були Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо на кінець літа 2023 року.

Також Фокус писав про побачення Джіджі Хадід з відомим продюсером.