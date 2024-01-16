Республиканец, называвший Зеленского "нацистом", снял кандидатуру с выборов президента США

Бывший лидер Белого дома называл Вивека Рамасвами мошенником, но бизнесмен все равно поддерживает политику Дональда Трампа, ведь это якобы в интересах Америки.

Related video

Американский мультимиллионер и бывший руководитель биотехнологической компании Вивек Рамасвами выбыл из гонки на пост президента США. Он решил поддержать другого кандидата — Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Бывшему кандидату в президенты США сейчас 38 лет и он стал одним из сюрпризов республиканской гонки 2024 года, в которой доминировал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

В течение всего времени Вивек Рамасвами яростно поддерживал своего оппонента, но ему удалось выбить себе место в кампании благодаря более молодому поведению.

В то же время сам Дональд Трамп назвал конкурента "мошенником", и если американцы примут решение поддержать его, тогда это будет голосованием за "другую сторону".

Даже несмотря на обвинения Вивек Рамасвами лестно высказался про бывшего американского президента, ведь "Америка превыше всего" и действия Дональда Трампа он полностью поддерживает.

"Для меня нет пути стать следующим президентом", — заявил он, получив 7,7% голосов после голосования в Айове и заняв лишь 4 место.

Уже после этого Дональд Трамп взял более мягкий тон в отношении бывшего кандидата и добавил, что хочет поздравить Вивека Рамасвами с тем, что он "проделал чертовски хорошую работу".

Высказывания Вивека Рамасвами об Украине: что известно

19 августа сообщалось, что бывший конкурент Дональда Трампа на выборах был не против отдать Донбасс России, ведь так по его мнению можно быстро закончить войну в Украине. По его словам, военный союз РФ и Китая — самая большая военная угроза для США. Поэтому Вашингтон должен добиваться не проигрыша Путина, а выигрыша Америки.

"Я закончу войну в Украине на условиях, которые потребуют от Путина выхода из военного союза с Китаем. Цель не в том, чтобы Россия "проиграла". Цель должна заключаться в том, чтобы США выиграли", — заявил Вивек Рамасвами.

25 августа сообщалось, что война в Украине может резко закончиться, если Вашингтон перестанет вмешиваться и перестанет финансировать конфликт, заявлял Рамасвами. Только так, он считает, можно сохранить суверенитет Украины.

Напомним, что 9 ноября Вивек Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом" и раскритиковал правительство Украины. По его словам, Киев якобы не является "образцом демократии", ведь власти запрещают оппозиционные партии.