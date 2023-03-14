"Задний двор Европы": кандидаты в президенты США выступили против военной помощи Украине

По словам "республиканца" Вивека Рамасвами, война в Украине должна стать прерогативой только для западноевропейских стран. Губернатор Флориды Рон Десантис, в свою очередь, раскритиковал политику Джо Байдена, которая привела к союзу РФ и Китая.

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США не будут бесконечно помогать Украине, поддерживая ее в материально-техническом плане, так как такая помощь наносит ущерб самому государству-донору. Об этом 13 марта сообщило медиа Fox News.

Такое мнение выразил губернатор Флориды, республиканец и вероятный кандидат в президенты США Рон Десантис.

По словам губернатора, у США есть много важных интересов, однако в их перечень не входит "территориальный спор" между Украиной и Россией.

"США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволит Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами", — сказал Десантис.

Политик также добавил, что американцы имеют право знать, как миллиарды долларов налогоплательщиков США используются в Украине.

Кроме того, Десантес раскритиковал внешнюю политику действующего президента США Джо Байдена. Губернатор Флориды считает, что именно политика Байдена подтолкнула РФ к фактическому союзу с КНР.

Политик особо подчеркнул, что участие США в военном конфликте между Украиной и РФ может поставить мир на порог ядерной войны.

"Эскалация участия США в российско-украинской войне рискует явным образом втянуть США в конфликт и приблизить нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными государствами мира", — сказал Десантис.

Американская помощь Украине: что говорят другие кандидаты в президенты США

В свою очередь кандидат в президенты США и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что в случае своей победы на выборах он ограничит любое дальнейшее финансирование или поддержку Украины.

Он назвал Украину "задним двором Европы" и отметил, что беспокоиться о дальнейшем развитии российско-украинской войны должны государства Западной Европы, так как это напрямую касается их границ.

Свое мнение по поводу военной помощи США украинским военным выразила и губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм.

"Мы не должны тратить доллары налогоплательщиков, рискуя ядерной войной. Мы уже и так чрезмерно расширили наши возможности для Украины", — сказала Ноэм.

Также свою точку зрения на войну в Украине озвучил и 45-й президент США Дональд Трамп.

По его словам, дальнейшее развитие партнерских отношений между США и Украиной будет сильно зависеть от его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, 8 марта в США заявили, что у американцев нет усталости от Украины. Экс-директор Совбеза США по делам Европы Алекс Виндман заверил, что 70% жителей страны по-прежнему готовы оказывать помощь украинцам.

Однако уже 12 марта в СМИ появилась публикация, в которой говорилось о том, что между Украиной и США нарастают разногласия. По информации журналистов, в Белом доме растет недовольство из-за постоянных просьб Владимира Зеленского передать новые партии вооружения. Также конфликт усугубляется из-за желания руководства Украины вернуть оккупированный Крым военным путем.