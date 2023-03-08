"Это миф": в США заявили, что у американцев нет усталости от Украины, но такой риск остается

Экс-директор Совбеза США по делам Европы Алекс Виндман говорит, что 70% жителей страны по-прежнему готовы оказывать помощь украинцам. Он считает, что ситуация может измениться через полгода-год.

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Бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Алекс Виндман считает, что в его стране нет так называемой "усталости от помощи Украине". Он называет такие утверждения мифом. Об этом американский политик и подполковник в отставке рассказал в интервью агентству "РБК Украина", опубликованном 8 марта.

"До сих пор "усталость от Украины" оказывалась чем-то вроде мифа", — прокомментировал он.

По его словам, за последнее время поддержка Украины упала на 5%. Как считает Виндман, не менее 70% американцев считают, что Вашингтон должен помогать украинскому народу в их борьбе против российской агрессии.

"70% населения согласны с тем, что надо больше делать для Украины. Это довольно удивительно в очень поляризованном обществе в США", — подчеркнул эксперт.

При этом Виндман подтверждает, что ситуация может измениться — в течение ближайшего полугодия-года.

"Нам нужно быть бдительными в этом вопросе [усталости], и нам нужно продолжать говорить с американской общественностью о том, почему эта война важна для Украины, для демократии, но в первую очередь для Америки", — рассказывает отставной американский офицер.

Как утверждает Виндман, власти США должны объяснять населению, что ресурсы, направленные в Украину, на самом деле весьма ограничены. По его словам, сумма в $30-40 млрд — это "капля в море оборонного финансирования". При этом отдача от инвестиций была чрезвычайно высокой, подчеркивает он.

"4-5% от оборонного бюджета — и Россия практически уничтожила свой конвенциональный военный потенциал. И не будет представлять конвенциональной военной угрозы в течение десяти или более лет", — резюмировал Виндман.

Напомним, 8 марта издание Fox News написало, что представители Республиканской партии в США обвиняют Алекса Виндмана в том, что он якобы пытался нажиться на войне в Украине. Как пишут журналисты издание, Виндман, предположительно, предлагал Киеву выгодные оборонные контракты посредством своей частной компании.