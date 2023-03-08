"Це міф": у США заявили, що в американців немає втоми від України, але такий ризик залишається

Ексдиректор Ради безпеки США у справах Європи Алекс Віндман каже, що 70% жителів країни, як і раніше, готові надавати допомогу українцям. Він вважає, що ситуація може змінитися за пів року-рік.

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Колишній директор з європейських справ Ради національної безпеки США Алекс Віндман вважає, що в його країні немає так званої "втоми від допомоги Україні". Він називає такі твердження міфом. Про це американський політик і підполковник у відставці розповів в інтерв'ю агентству "РБК Україна", опублікованому 8 березня.

"Досі "втома від України" була чимось на зразок міфу", — прокоментував він.

За його словами, останнім часом підтримка України впала на 5%. Як вважає Віндман, щонайменше 70% американців вважають, що Вашингтон має допомагати українському народу у їхній боротьбі проти російської агресії.

"70% населення згодні з тим, що треба більше робити для України. Це досить дивно в дуже поляризованому суспільстві в США", — наголосив експерт.

При цьому Віндман підтверджує, що ситуація може змінитися протягом найближчого пів року-року.

"Нам треба бути пильними у цьому питанні [втоми], і нам потрібно продовжувати говорити з американською громадськістю про те, чому ця війна важлива для України, для демократії, але насамперед для Америки", — розповідає відставний американський офіцер.

Як стверджує Віндман, влада США має пояснювати населенню, що ресурси, спрямовані в Україну, насправді дуже обмежені. За його словами, сума $30-40 млрд — це "крапля в морі оборонного фінансування". При цьому віддача від інвестицій була надзвичайно високою, наголошує він.

"4-5% від оборонного бюджету — і Росія практично знищила свій конвенційний військовий потенціал. І не становитиме конвенційної військової загрози протягом десяти або більше років", — резюмував Віндман.

Нагадаємо, 8 березня видання Fox News написало, що представники Республіканської партії у США звинувачують Алекса Віндмана в тому, що він нібито намагався нажитися на війні в Україні. Як пишуть журналісти видання, Віндман, ймовірно, пропонував Києву вигідні оборонні контракти через свою приватну компанію.