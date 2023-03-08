Контракти із ЗСУ: свідка в справі Трампа звинуватили у спробі "заробити" на війні в Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, підполковник у відставці Александр Віндман пропонував Києву оборонні контракти через свою компанію Trident International LLC. Новий проєкт мав би працювати як посередник між НАТО й ЗСУ.

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Підполковника у відставці Александра Віндмана, який проходив як свідок під час слухання в справі про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа, тепер звинуватили у спробі нажитися на війні в Україні. Віндман, імовірно, пропонував Києву вигідні оборонні контракти через свою приватну компанію. Про це 8 березня повідомило видання Fox News.

У своїй заяві сенаторка-республіканка від штату Теннесі Марша Блекберн, яка також критикувала Віндмана протягом усієї процедури розгляду імпічменту Трампа, назвала його "опортуністом". За її словами, Віндман намагався здобути особисту вигоду від можливих угод в Україні, коли звинувачував адміністрацію Трампа.

Підполковник Віндман, який перебував на посаді помічника в Раді національної безпеки, у 2019-2020 роках надавав свідчення перед комітетом Палати представників із розвідки під час публічних слухань у справі про імпічмент.

"Александр Віндман завжди був політичним активістом і опортуністом, який прикривався своєю кар'єрою", — заявила Блекберн. За її словами, він намагався використати у своїх інтересах галас у пресі, спрямований проти президента Трампа.

Подробиці можливих оборонних контрактів із Києвом

Повідомляється, що, за даними консервативного інтернет-сайту Human Events, Віндман пропонував уряду України оборонні контракти через компанію Trident International LLC, де він був гендиректором.

У публікації йдеться про те, що минулого року Віндман, який, до речі, народився в Україні, запропонував київському керівництву проєкт вартістю 12 млн доларів, що нібито мав вирішити проблеми України, пов'язані з підготовкою, ремонтом і обслуговуванням озброєнь. Мав бути створений центр усередині України, який би працював як посередник між НАТО й ЗСУ.

Стверджується, що в межах проєкту обладнання та озброєння мали ремонтувати в безпосередній близькості від лінії фронту, щоб скоротити час на транспортування й обслуговування.

Невідомо, чи проєкт був зрештою схвалений, оскільки, згідно із судовими документами, виникли дискусії щодо платежів.

За даними Breitbart News, Віндман підтвердив цю інформацію у твіті, який згодом видалив.

"Дякую за рекламу. Я займаюся питаннями логістики, щоб допомогти Україні виграти війну й убезпечити Америку. Розраховую на допомогу філантропів у його запуску. Звертайтеся, якщо ви підтримуєте демократію та національну безпеку США", — ймовірно, написав Віндман.

У своїй відповіді на звинувачення сенаторки Блекберн Віндман назвав їх брехливими.

[ + – ] Підполковник Александр Віндман

"О, Блекберн. Та вона ідіотка, агентка хаосу [провокаторка], яка розповсюджує дезінформацію. Нічого правдивого вона про мене ніколи не говорить. Через її нападки у 2019/20 роках виникла така атмосфера, в якій було неможливо продовжувати військову службу", — пояснив Віндман.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Дональда Трампа, війна в Україні може вилитися в Третю світову. Про це експрезидент США заявив в інтерв'ю The Telegraph 5 березня. Він також переконаний, що він мав би силу зупинити російсько-українську війну протягом доби.

Нагадаємо, що Данія "відкрита" до постачання в Україну винищувачів, зі свого боку, в Іспанії вивчають законний запит Києва. Така інформація з'явилася 24 лютого.