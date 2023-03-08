Контракты с ВСУ: свидетеля по делу Трампа обвинили в попытке "заработать" на войне в Украине, — СМИ

По данным журналистов, подполковник в отставке Александр Виндман предлагал Киеву оборонные контракты через свою компанию Trident International LLC. Новый проект должен был бы работать как посредник между НАТО и ВСУ.

Related video

Подполковника в отставке Александра Виндмана, который проходил в качестве свидетеля во время слушания по делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа, теперь обвинили в попытке нажиться на войне в Украине. Виндман, предположительно, предлагал Киеву выгодные оборонные контракты посредством своей частной компании. Об этом 8 марта сообщило издание Fox News.

В своем заявлении сенатор-республиканец от штата Теннеси Марша Блэкберн, которая также критиковала Виндмана на протяжении всей процедуры рассмотрения импичмента Трампа, назвала его "оппортунистом". По ее словам, Виндман пытался извлечь личную выгоду от возможных сделок в Украине, когда обвинял администрацию Трампа.

Подполковник Виндман, состоявший на должности помощника в Совете национальной безопасности, в 2019-2020 годах давал показания перед комитетом Палаты представителей по разведке во время публичных слушаний по делу об импичменте.

"Александр Виндман всегда был политическим активистом и оппортунистом, который прикрывался своей карьерой", — заявила Блэкберн. По ее словам, он пытался использовать в своих интересах шумиху в прессе, направленную против президента Трампа.

Подробности возможных оборонных контрактов с Киевом

Сообщается, что, по данным консервативного интернет-сайта Human Events, Виндман предлагал правительству Украины оборонные контракты через компанию Trident International LLC, в которой он был гендиректором.

В публикации идет речь о том, что в прошлом году Виндман, к слову, родившийся в Украине, предложил киевскому руководству проект стоимостью 12 млн долларов, который якобы должен был решить проблемы Украины, связанные с подготовкой, ремонтом и обслуживанием вооружений. Должен был быть создан центр внутри Украины, который бы работал как посредник между НАТО и ВСУ.

Утверждается, что в рамках проекта оборудование и вооружения должны были ремонтировать в непосредственной близости от линии фронта, чтобы сократить время на транспортировку и обслуживание.

Неизвестно, был ли проект в конечном итоге одобрен, поскольку, согласно судебным документам, возникли дискуссии относительно платежей.

По данным Breitbart News, Виндмман подтвердил эту информацию в твите, который впоследствии удалил.

"Спасибо за рекламу. Я занимаюсь вопросами логистики, чтобы помочь Украине выиграть войну и обезопасить Америку. Рассчитываю на помощь филантропов в его запуске. Обращайтесь, если вы поддерживаете демократию и национальную безопасность США", — предположительно написал Виндман.

В своем ответе на обвинения сенатора Блэкберн Виндман назвал их лживыми.

[ + – ] Подполковник Александр Виндман

"О, Блэкберн. Да она идиотка, агент хаоса [провокатор], распространяющий дезинформацию. Ничего правдивого она обо мне никогда не говорит. Из-за ее нападок в 2019/20 годах возникла такая атмосфера, в которой было невозможно продолжать военную службу", — пояснил Виндман.

Ранее Фокус сообщал, по словам Дональда Трампа, война в Украине может вылиться в Третью мировую. Об этом экс-президент США заявил в интервью The Telegraph 5 марта. Он также убежден, что ему было бы под силу остановить российско-украинскую войну в течение суток.

Напомним, что Дания "открыта" к поставкам в Украину истребителей, в свою очередь, в Испании изучают законный запрос Киева. Такая информация появилась 24 февраля.