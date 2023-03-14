"Задній двір Європи": кандидати у президенти США виступили проти військової допомоги Україні

За словами "республіканця" Вівека Рамасвемі, війна в Україні має стати прерогативою лише для західноєвропейських країн. Губернатор Флориди Рон Десантіс, зі свого боку, розкритикував політику Джо Байдена, яка призвела до союзу РФ та Китаю.

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США не будуть нескінченно допомагати Україні, підтримуючи її в матеріально-технічному плані, оскільки така допомога завдає шкоди самій державі-донору. Про це 13 березня повідомило медіа Fox News.

Таку думку висловив губернатор Флориди, республіканець та ймовірний кандидат у президенти США Рон Десантіс.

За словами губернатора, США мають багато важливих інтересів, проте до їх переліку не входить "територіальна суперечка" між Україною та Росією.

"США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволить Україні брати участь у наступальних операціях за її межами", — сказав Десантіс.

Політик також додав, що американці мають право знати, як мільярди доларів платників податків США використовуються в Україні.

Крім того, Десантес розкритикував зовнішню політику чинного президента США Джо Байдена. Губернатор Флориди вважає, що саме політика Байдена підштовхнула РФ до фактичного союзу із КНР.

Політик особливо наголосив, що участь США у військовому конфлікті між Україною та РФ може поставити світ на поріг ядерної війни.

"Ескалація участі США у російсько-українській війні ризикує явно втягнути США у конфлікт і наблизити нас до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу", — сказав Десантіс.

Американська допомога Україні: що кажуть інші кандидати у президенти США

Зі свого боку, кандидат у президенти США та підприємець Вівек Рамасвемі заявив, що у разі своєї перемоги на виборах він обмежить будь-яке подальше фінансування чи підтримку України.

Він назвав Україну "заднім двором Європи" і зазначив, що турбуватися про подальший розвиток російсько-української війни мають держави Західної Європи, оскільки це безпосередньо стосується їхніх кордонів.

Свою думку щодо військової допомоги США українським військовим висловила і губернатор штату Південна Дакота Крісті Ноем.

"Ми не повинні витрачати долари платників податків, ризикуючи ядерною війною. Ми вже й так надмірно розширили наші можливості для України", — сказала Ноем.

Також свою думку про війну в Україні озвучив і 45-й президент США Дональд Трамп.

За його словами, подальший розвиток партнерських відносин між США та Україною сильно залежатиме від його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 8 березня в США заявили, що американці не мають втоми від України. Ексдиректор Ради безпеки США у справах Європи Алекс Віндман запевнив, що 70% жителів країни, як і раніше, готові надавати допомогу українцям.

Проте вже 12 березня у ЗМІ з'явилася публікація, в якій йшлося про те, що між Україною та США наростають розбіжності. За інформацією журналістів, у Білому домі зростає невдоволення через постійні прохання Володимира Зеленського передати нові партії озброєння. Також конфлікт посилюється через бажання керівництва України повернути окупований Крим військовим шляхом.