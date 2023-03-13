Через війну з РФ та Крим: між Україною та США наростають розбіжності, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у Білому домі зростає невдоволення через постійні прохання Володимира Зеленського передати нові партії озброєння. Також конфлікт посилюється через бажання керівництва України повернути окупований Крим військовим шляхом.

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Між керівництвом України та США назріває конфлікт щодо завершення російсько-української війни. Про це повідомляє Politico у своєму матеріалі від 12 березня.

За інформацією медіа, яка посилається на свої джерела серед американських чиновників, між двома країнами виникли осередки напруженості. Вони стосуються обстановки у Бахмуті, вибухів на трубопроводах "Північний потік" та позиції українського президента Володимира Зеленського, який хоче за допомогою ЗСУ деокупувати Крим.

"Між Вашингтоном і Києвом за лаштунками зростають розбіжності щодо цілей війни і назрівають потенційні точки напруженості у питанні про те, як і коли закінчиться конфлікт (російсько-українська війна, — ред.)", — констатує видання.

Ситуація у Бахмуті

Станом на сьогодні українські військові продовжують обороняти місто, яке сильно постраждало внаслідок роботи артилерії.

Водночас у Вашингтоні стурбовані тим, що військово-політичне керівництво України приділяє обороні невеликого міста на Донеччині стільки уваги. Союзники стурбовані, що ЗСУ витрачають на оборону Бахмута неприпустимо багато живої сили та боєприпасів.

США побоюються, що така позиція України позбавить нашу країну можливості розпочати весняний контрнаступ.

Постачання зброї в Україну

Непорозуміння між військово-політичним керівництвом України та США виникло також у питанні постачання необхідного озброєння та боєприпасів до нього. У Пентагоні вважають, що надають нашій країні достатній обсяг військово-технічної допомоги.

За словами чиновників із Білого дому, які дали медіа коментарі на правах анонімності, в адміністрації Байдена назріває невдоволення через постійні прохання українського лідера Володимира Зеленського поставити ЗСУ ще більше зброї. А деякі представники Білого дому навіть вважають, що президент України не проявляє належної подяки за надану допомогу.

"Хоч Байден пообіцяв незмінну підтримку, США чітко дали зрозуміти Києву, що вони не можуть нескінченно фінансувати Україну на такому ж рівні", — кажуть співрозмовники.

Питання повернення Криму

Також у Білому домі вважають, що Україна має відмовитись від ідеї деокупувати Крим військовим шляхом.

За версією видання, офіційні особи країни-союзниці вважають, що наполегливі спроби ЗСУ повернути Крим лише затягують російсько-українську війну.

Крім того, у Пентагоні сумніваються, що українські військові, незважаючи на те, що вони озброєні новітньою західною зброєю, зможуть витіснити Росію із Криму.

Воєнні злочини ЗС РФ в Україні

"Невеликі тріщини" між Україною та США виникли також у питанні відповідальності російських військових за скоєні в нашій країні злочини. Наголошується, що Пентагон проти надання Міжнародному кримінальному суду доказів можливих воєнних злочинів Росії. Ця ситуація завдала ще одного удару по американо-українській єдності.

Нагадаємо, у США відхилили прохання Зеленського про виступ під час вручення "Оскара". Американська академія кіномистецтв не погодилася надати ефірний час президенту Володимиру Зеленському на тлі падіння підтримки американцями допомоги Україні

Крім того, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп заявив про готовність віддати РФ частину територій України. В інтерв'ю журналісту Шону Хеннеті експрезидент сказав, що пішов би на такий крок "у найгіршому випадку". Внаслідок чого ЗМІ довелося вирізати щонайменше 30 секунд його виступу.