У США відхилили прохання Зеленського щодо виступу під час трансляції вручення "Оскара", – ЗМІ

Американська академія кіномистецтв не погодилася надати етерний час президенту Володимиру Зеленському на тлі падіння підтримки американцями допомоги Україні, пишуть журналісти.

Related video

Майк Сімпсон з агентства William Morris Endeavour звернувся до представників кіноорганізації аби ті включили виступ керівника української держави Володимира Зеленського у телетрансляцію, але вони не наважилися ухвалити рішення. Про це 9 березня пише Variety.

У виданні зазначили, що премії, кінофестивалі та навіть Нью-Йоркська фондова біржа реагували тільки позитивно на звернення українського лідера, але важливі кроки у практичній підтримці гальмуються. Другий рік поспіль Академія ігнорує політика, який мав намір й надалі розвивати на світових майданчиках теми допомоги Україні.

За інформацією видання, не всі погоджуються надати Зеленському можливість для виступу. Минулого року продюсер "Оскара" Вілл Пеккер відмовився від появи Зеленського. Він нібито висловив занепокоєння тим, що Голлівуд приділяє Україні занадто багато уваги. Пеккер не відповів на запит стосовно коментаря. Незрозуміло, чим обґрунтовано цьогорічну відмову від права надати час на премії вручення "Оскара", однак Академія традиційно вважає за краще зосереджуватися на діяльності кінематографічної спільноти та триматися якомога далі від усього політичного.

Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Зеленський у дистанційному режимі з’явився на Венеційському та Каннському кінофестивалях, а також на церемонії вручення премії "Ґреммі". Онлайн спілкувався й політик з фінансистами у день відкриття Нью-Йоркської фондової біржі у вересні 2022 року.

Поява Зеленського на Берлінському кінофестивалі (дистанційно) минулого місяця виявилася успішною. Саме на цьому заході дебютував фільм Шона Пенна та Аарона Кауфмана "Суперсила". Під час різних прес заходів до фільму Пенн закликав уряд США посилити військову підтримку нашої держави, включно з постачанням високоточних ракет великої дальності. У грудні Зеленський відвідав США, щоб зустрітися з президентом Джо Байденом і закликати Конгрес надіслати Україні більше військового озброєння.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський виступив на кінопремії "Золотий глобус". Президент України в Голлівуді подякував союзникам за підтримку та зазначив, що знає, хто переможе у російсько-українській війні.