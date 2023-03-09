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Политика

В США отклонили просьбу Зеленского о выступлении во время вручения "Оскара", – СМИ

Американская академия киноискусств не согласилась предоставить эфирное время президенту Владимиру Зеленскому на фоне падения поддержки американцами помощи Украине, пишут журналисты.

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Майк Симпсон из агентства William Morris Endeavour обратился к представителям киноорганизации, чтобы те включили выступление главы украинского государства Владимира Зеленского в телетрансляцию, но они не решились. Об этом 9 марта пишет Variety.

В издании отметили, что премии, кинофестивали и даже Нью-Йоркская фондовая биржа реагировали только положительно на обращение украинского лидера, но важные шаги по практической поддержке притормаживают. Второй год подряд Академия игнорирует политика, который намеревался и дальше развивать на мировых площадках темы помощи Украине.

По информации издания, не все соглашаются предоставить Зеленскому возможность выступить. В прошлом году продюсер "Оскара" Уилл Пеккер отказался от появления Зеленского. Он якобы выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет Украине слишком много внимания. Пеккер не ответил на запрос о комментарии. Непонятно, чем обоснован отказ от права предоставить время на премии вручения "Оскара", однако Академия традиционно предпочитает сосредотачиваться на деятельности кинематографического сообщества и держаться как можно дальше от всего политического.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Зеленский в дистанционном режиме появился на Венецианском и Каннском кинофестивалях, а также на церемонии вручения премии "Грэмми". Онлайн общался и политик с финансистами в день открытия Нью-Йоркской фондовой биржи в сентябре 2022 года.

Появление Зеленского на Берлинском кинофестивале (дистанционно) в прошлом месяце оказалось успешным. Именно на этом мероприятии дебютировал фильм Шона Пенна и Аарона Кауфмана "Суперсила". Во время различных пресс мер к фильму Пенн призвал правительство США усилить военную поддержку нашего государства, включая поставки высокоточных ракет большой дальности. В декабре Зеленский посетил США, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом и призвать Конгресс направить Украине больше военного вооружения.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский выступил на кинопремии "Золотой глобус". Президент Украины в Голливуде поблагодарил союзников за поддержку и отметил, что знает, кто победит в российско-украинской войне.