В США отклонили просьбу Зеленского о выступлении во время вручения "Оскара", – СМИ

Американская академия киноискусств не согласилась предоставить эфирное время президенту Владимиру Зеленскому на фоне падения поддержки американцами помощи Украине, пишут журналисты.

Related video

Майк Симпсон из агентства William Morris Endeavour обратился к представителям киноорганизации, чтобы те включили выступление главы украинского государства Владимира Зеленского в телетрансляцию, но они не решились. Об этом 9 марта пишет Variety.

В издании отметили, что премии, кинофестивали и даже Нью-Йоркская фондовая биржа реагировали только положительно на обращение украинского лидера, но важные шаги по практической поддержке притормаживают. Второй год подряд Академия игнорирует политика, который намеревался и дальше развивать на мировых площадках темы помощи Украине.

По информации издания, не все соглашаются предоставить Зеленскому возможность выступить. В прошлом году продюсер "Оскара" Уилл Пеккер отказался от появления Зеленского. Он якобы выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет Украине слишком много внимания. Пеккер не ответил на запрос о комментарии. Непонятно, чем обоснован отказ от права предоставить время на премии вручения "Оскара", однако Академия традиционно предпочитает сосредотачиваться на деятельности кинематографического сообщества и держаться как можно дальше от всего политического.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Зеленский в дистанционном режиме появился на Венецианском и Каннском кинофестивалях, а также на церемонии вручения премии "Грэмми". Онлайн общался и политик с финансистами в день открытия Нью-Йоркской фондовой биржи в сентябре 2022 года.

Появление Зеленского на Берлинском кинофестивале (дистанционно) в прошлом месяце оказалось успешным. Именно на этом мероприятии дебютировал фильм Шона Пенна и Аарона Кауфмана "Суперсила". Во время различных пресс мер к фильму Пенн призвал правительство США усилить военную поддержку нашего государства, включая поставки высокоточных ракет большой дальности. В декабре Зеленский посетил США, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом и призвать Конгресс направить Украине больше военного вооружения.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский выступил на кинопремии "Золотой глобус". Президент Украины в Голливуде поблагодарил союзников за поддержку и отметил, что знает, кто победит в российско-украинской войне.