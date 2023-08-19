"Я закончу войну в Украине": конкурент Трампа на выборах не против отдать Донбасс России

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами убежден, что военный союз РФ и Китая — самая большая военная угроза для США. Поэтому Вашингтон должен добиваться не проигрыша Путина, а выигрыша Америки.

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Кандидат в президенты США и законодатель индийского происхождения Вивек Рамасвами 18 августа выступил за прекращение российско-украинского конфликта, при котором Москва сохранит часть Донбасса, а Киев не вступит в НАТО. Также политик считает, что Россия должна выйти из военного союза с Китаем. Об этом сообщает крупнейшая индийская телекомпания NDTV.

Кандидат отвечая на вопрос журналиста CNN отметил, что действующая внешнеполитическая стратегия США относительно Украины "толкает Россию в китайские объятия". Следовательно, нельзя допускать дальнейшего сближения Москвы и Пекина, поскольку их военный союз является самой большой военной угрозой для США.

"Военный союз России и Китая — это самая большая военная угроза, с которой мы сталкиваемся сегодня. Хуже всего то, что наши действия в Украине еще больше подталкивают Россию в объятия Китая", — сказал Рамасвами.

Политик убежден, что два государства обладают серьезным военным потенциалом, который в совокупности превосходит потенциал США. В силу этого центре внимания Вашингтона должен находиться не проигрыш президента Владимира Путина, а выигрыш Америки.

"Я закончу войну в Украине на условиях, которые потребуют от Путина выхода из военного союза с Китаем. Цель не в том, чтобы Россия "проиграла". Цель должна заключаться в том, чтобы США выиграли", — заявил законодатель.

Рамасвами добавил, что на посту главы Белого дома он заморозил бы конфликт в Украине и оставил часть Донбасса за Россией. Кроме того политик бы взял на себя обязательство, чтобы Украина никогда не стала бы челном Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что некоторые американские чиновники признали правоту генерала Марка Милли, который говорил о необходимости переговоров между Москвой и Киевом прошлой зимой. Они отмечают, что, вероятно, шанс разрешить военный конфликт в Украине дипломатическим путем уже утрачен.