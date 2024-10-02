В США республиканец "арендовал" семью для предвыборной компании в Конгресс (видео)

Деррик Андерсон снялся в ролике с женой и детьми своего друга. Представитель республиканца заявил, что это стандартное фото кандидата со своим сторонниками разного возраста и пола.

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В США реклама с изображением семей кандидатов уже давно стала основным элементом предвыборной кампании. Но она приобрела новую актуальность, особенно для уязвимых республиканцев, в год, когда репродуктивные права стали ключевым вопросом. Издание New York Times написало о бездетном республиканце Деррике Андерсоне, который баллотируется в Конгресс США от Вирджинии и использовал в своей предвыборной рекламе семью друга.

Бывший военный, "зеленый берет", Андерсон снялся в ролике с женщиной и ее тремя дочерьми. В видео показаны сцены, где они вместе улыбаются и общаются за обеденным столом.

Однако выяснилось, что это не его семья, а жена и дети его старого друга. Андерсон не имеет своих детей и недавно объявил о помолвке. На сайте его кампании указано, что он живет вместе с собакой.

Как отмечает NYT, это видео еще не использовалось в рекламе. Его можно было увидеть на официальном YouTube-канале кандидата и на сайте, связанном с Национальным комитетом республиканской партии.

Представитель Андерсона отверг критику СМИ и заявил о "намеренном введении избирателей в заблуждение" из-за этого материала. По его словам, политик "счастливо помолвлен и очень гордится своей семьей". Он добавил, что на видео кандидат изображен со "сторонниками и их детьми", а подобные кадры есть и у других кандидатов.

Тем временем демократ из Калифорнии Тед Лью обвинил Андерсона в попытке обмануть избирателей, а в соцсетях республиканца начали называть "мужчиной, который арендовал семью".

Напомним, 1 октября президент США Джо Байден возмутился тем, что кандидат Дональд Трамп попытался извлечь политическую выгоду из последствий урагана "Хелен", который пронесся по ряду американских штатов.

25 сентября Джо Байден заявил, что победил бы Дональда Трампа на выборах президента США, если бы не снялся с предвыборной гонки.