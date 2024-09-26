"Он — неудачник": Байден убежден, что победил бы Трампа на выборах (видео)

Президент США отшутился, что снялся с предвыборной гонки из-за возраста. Лидер Белого дома заверил, что "спокоен" по поводу своего решения и рассказал, что объединяет его с Камалой Харрис.

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46-й президент США Джо Байден считает, что победил бы Дональда Трампа на выборах в ноябре этого года, если бы не снялся с предвыборной гонки. Об этом он заявил в эфире программы The View на телеканале АВС.

"Есть люди, которые хотели, чтобы я вышел из гонки, чтобы у них был шанс продвинуться вперед. Я это понимаю. Это человеческая натура. Но это не причина, по которой я вышел из гонки. Я это сделал, потому что я подумал. Знаете, вам всего 30 лет. Вам трудно это представить. Даже мне сложно назвать, сколько мне лет. Я серьезно. Все думают, что этого не может быть. Просто не может быть!" — сказал Байден.

На вопрос, победил бы он, если бы остался в президентской гонке, Байден ответил утвердительно.

"Да. Я был уверен, что одержу победу над Трампом. Он — неудачник. Я спокоен по поводу такого своего решения. Камала (Харрис. — Ред.) яркая, жесткая и благородная. У меня и у нее оптимистичный взгляд на будущее. Я решил, что так будет лучше", — сказал лидер Белого дома.

Напомним, 25 апреля 2023-го Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок на президентских выборах. 21 июля 2024 года 46-й президент США снялся с гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии на выборах, которые состоятся 5 ноября.

11 сентября состоялись дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Фокус писал, что говорили кандидаты на пост президента США о войне в Украине.