"Він — невдаха": Байден переконаний, що переміг би Трампа на виборах (відео)

Президент США віджартувався, що знявся з передвиборчої гонки через вік. Лідер Білого дому запевнив, що "спокійний" з приводу свого рішення і розповів, що об'єднує його з Камалою Гарріс.

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46-й президент США Джо Байден вважає, що переміг би Дональда Трампа на виборах у листопаді цього року, якби не знявся з передвиборчих перегонів. Про це він заявив в ефірі програми The View на телеканалі АВС.

"Є люди, які хотіли, щоб я вийшов із перегонів, щоб у них був шанс просунутися вперед. Я це розумію. Це людська натура. Але це не причина, через яку я вийшов із перегонів. Я так вчинив, тому що подумав. Знаєте, вам лише 30 років. Вам важко це уявити. Навіть мені складно назвати, скільки мені років. Я серйозно. Усі думають, що цього не може бути. Просто не може бути!" — сказав Байден.

На запитання, чи переміг би він, якби залишився у президентських перегонах, Байден відповів ствердно.

"Так. Я був упевнений, що переможу Трампа. Він — невдаха. Я спокійний з приводу такого свого рішення. Камала (Гарріс. — Ред.) яскрава, жорстка і благородна. У мене і в неї оптимістичний погляд на майбутнє. Я вирішив, що так буде краще", — сказав лідер Білого дому.

Нагадаємо, 25 квітня 2023-го Джо Байден оголосив про висунення своєї кандидатури на другий термін на президентських виборах. 21 липня 2024 року 46-й президент США знявся з перегонів та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії на виборах, які відбудуться 5 листопада.

11 вересня відбулися дебати Камали Гарріс і Дональда Трампа. Фокус писав, що говорили кандидати на посаду президента США про війну в Україні.