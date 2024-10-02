У США республіканець "орендував" сім'ю для передвиборчої компанії у Конгрес (відео)

Деррік Андерсон знявся у ролику з дружиною і дітьми свого друга. Речник республіканця заявив, що це стандартне фото кандидата зі своїм прихильниками різного віку і статі.

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У США реклама із зображенням родин кандидатів вже давно стала основним елементом передвиборчої кампанії. Але вона набула нової актуальності, особливо для вразливих республіканців, у рік, коли репродуктивні права стали ключовим питанням. Видання New York Times написало про бездітного республіканця Дерріка Андерсона, який балотується до Конгресу США від Вірджинії та використав у своїй передвиборчій рекламі сім'ю друга.

Колишній військовий, "зелений берет", Андерсон знявся у ролику з жінкою та її трьома доньками. У відео показані сцени, де вони разом усміхаються та спілкуються за обіднім столом.

Однак з’ясувалося, що це не його родина, а дружина та діти його старого друга. Андерсон не має своїх дітей і нещодавно оголосив про заручини. На сайті його кампанії вказано, що він живе разом із собакою.

Як зазначає NYT, це відео ще не використовувалось у рекламі. Його можна було побачити на офіційному YouTube-каналі кандидата та на сайті, пов'язаному з Національним комітетом республіканської партії.

Представник Андерсона відкинув критику ЗМІ та заявив про "навмисне введення виборців в оману" через цей матеріал. За його словами, політик "щасливо заручений і дуже пишається своєю сім’єю". Він додав, що на відео кандидат зображений із "прихильниками та їхніми дітьми", а подібні кадри мають й інші кандидати.

Тим часом демократ із Каліфорнії Тед Лью звинуватив Андерсона у спробі обманути виборців, а в соцмережах республіканця почали називати "чоловіком, який орендував сім'ю".

Нагадаємо, 1 жовтня президент США Джо Байден обурився тим, що кандидат Дональд Трамп спробував отримати політичну вигоду з наслідків урагану "Гелен", який пронісся низкою американських штатів.

25 вересня Джо Байден заявив, що переміг би Дональда Трампа на виборах президента США, якби не знявся з передвиборчих перегонів.