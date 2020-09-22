Зеленский обратился к 75-й Генассамблее ООН: Планеты "Б" у нас нет

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам заседания Генеральной ассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины организации. В своей речи глава государства подчеркнул, что продолжающаяся война на Донбассе – это также война в Европе.

Выступление опубликовано на сайте президента.

"Основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что "мир в XXI веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека", и назвал события текущего года "мощным краш-тестом для нашего мира".

Зеленский призвал государства использовать пандемию коронавируса как предупредительный знак, и попытаться остановить противоречия в современном мире.

"В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить противоречия и объединить усилия для достижения радикальных результатов", – сказал Зеленский.

"Начнем сейчас. Планеты "Б" нет, мы живем здесь и только один раз", – резюмировал президент.

Отметим, согласно соцопросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному в сентябре, за действующего президента Украины проголосовал бы каждый третий украинец.