Генассамблея ООН рассмотрит ситуации в Крыму и на Донбассе

В повестку сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации на оккупированных территориях.

Генеральная ассамблея ООН на 75-й сессии рассмотрит ситуации на аннексированном полуострове Крым и оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Facebook.

"Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о "нас там нет" и "Крымнаш", – написала Джапарова.

Она уточнила, что включение вопроса в повестку сессии подержал 81 депутат, против выступили 17.

75-я сессия Генассамблеи ООН должна пройти с 21 сентября по 2 октября. Генассамлея в этом году пройдет в онлайн-формате.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН на общих дебатах.

Как сообщалось, в докладе генерального секретаря ООН по Крыму говорится, что российские правоохранители применяют пытки, в частности избиение, удары электрическим током и удушения, для того, чтобы заставлять задержанных давать показания.

Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека отметили значительный рост количества жертв среди гражданского населения на Донбассе в начале мая нынешнего года.