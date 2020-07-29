Украина пожаловалась в ООН на "морской парад" в Крыму
Проведение Россией "морского парада" во временно оккупированном Севастополе Украина считает нарушением международного права.
"Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины", – говорится в письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, которое он направил Генеральному секретарю ООН.
Украина назвала действия России "сознательными шагами", направленными на эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях, сообщил "Укринформ".
Это письмо будет распространено в качестве официального документа Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.
Ранее украинский МИД направил российскому посольству ноту протеста из-за парада.
Парады в честь Дня ВМФ России прошли 26 июля в семи городах, в том числе в Севастополе.
Напомним, Германия против возвращения России в состав G7 до тех пор, пока Россия не возвратит Украине оккупированный Крым и часть Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Великобритания сообщила, что будет блокировать возвращение России в состав "Большой семерки". При этом РФ может участвовать в следующем саммите в качестве гостя.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не поддерживает возвращение России в G7, предложенное президентом США Дональдом Трампом, поскольку Москва продолжает игнорировать международное право.