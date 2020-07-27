Водохранилища в Крыму почти пусты, – Укргидрометцентр

В аннексированном Крыму водохранилища из-за дефицита сейчас практически пустые.

Об этом сказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, пишет УНН.

По его словам, ситуация с осадками на полуострове очень сложная.

"Украинский воды в Крыму нет, водохранилища сильно обезводились, они почти пустые. Я бы хотел сказать, что той воды, которая есть в Крыму, в большинстве районов Крыма, вполне достаточно для обеспечения потребностей населения. Наиболее сложные регионы – это предгорные, начиная от Керчи и до Ялты. Там действительно сейчас практически пустыня, если раньше там выращивалось очень много различных культур, то сейчас ничего не выращивается", – отметил Кульбида.

В частности, отвечая на вопрос, существует ли влияние и зависимость микроклимата в некоторых районах Крыма от поставок воды из материковой Украины, Кульбида отметил: "Конечно, это зависимость просто огромная".

"Не зря различные политики, представляющие различные политические силы сейчас все чаще говорят о возобновлении подачи воды в Крым. Это говорит о том, что микроклимат, который создался в Крыму, а со временем можно будет говорить и о климате, как длительном периоде этого микроклимата, то конечно влияние чрезвычайно существенное, но здесь синоптики ничем помочь не могут", – добавил директор Укргидрометцентра.

Ранее сообщалось, что неравномерные и незначительные осадки в Крыму привели к тому, что в местных водохранилищах к началу лета скопилось значительно меньше воды, чем в предыдущие годы.

Из-за сильнейшей за 150 лет засухи в Крыму полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища. В июне командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил, что в связи с информацией о возможном вторжении со стороны РФ в Херсонской и Николаевской областях, усилена охрана объектов критической инфраструктуры. По его словам, с целью исключить возможный выход россиян к Днепру, в усилении охраны инфраструктуры задействованы как военные, так и другие составляющие сектора безопасности.