Трюдо выступил против возвращения России в G7

Премьер-министр Канады заявил, что РФ продолжает неуважительно относиться к международным правилам

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не поддерживает возвращение России в G7, предложенное президентом США Дональдом Трампом, поскольку Москва продолжает игнорировать международное право.

Об этом сообщает NDTV.

"Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым, и она продолжает неуважительно относиться к международным правилам и нормам, поэтому она остается вне группы G7 и будет оставаться вне этой группы", – сказал Трюдо.

На вопрос о том, примет ли он участие в заседании G7, если придет президент России Владимир Путин, Трюдо не ответил, заявив, что до встречи по-прежнему необходимо "много дискуссий".

"Группа Семи всегда была местом для откровенных бесед с союзниками и друзьями, которые так много разделяют. Я, безусловно, надеюсь продолжать это видеть", – сказал премьер-министр Канады.

Отметим, с похожим заявлением выступила и Великобритания, сообщив, что будет блокировать возвращение России в состав "Большой семерки" (G7). При этом РФ может участвовать в следующем саммите в качестве гостя.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что собирается предложить Австралии, Индии, Южной Корее и России присоединиться к саммиту G7, который пройдет в США.

Россия определится с участием в саммите G7 в расширенном составе после уточнения деталей этой инициативы, заявил глава комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев. "Россия всегда готова к диалогу в любых форматах, но при непременном условии равенства участников и, главное, равных возможностей влиять на принимаемые решения", – сказал он и добавил, что Москву не может устроить роль зрителя на саммите G7.

Россию исключили из G8 (превратив ее тем самым в G7) в 2014 году после того, как она аннексировала украинский Крым.

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