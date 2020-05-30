Меркель не поедет к Трампу на саммит G7. Ее примеру могут последовать и другие лидеры ЕС, – СМИ
2020-05-30 20:08:43
Президент США хотел использовать саммит для того, чтобы "подвести черту" под карантином и запретом на путешествия, поэтому отказ Меркель не играет ему на руку
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа на саммит G7, который в этом году должен состояться в Вашингтоне. Об этом пишет Politico, ссылаясь на спикера правительства ФРГ Штефена Зайберта.
"Канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7, который состоится в конце июня в Вашингтоне. Но сегодня, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, канцлер не может принять участие в нем", – сказал он.
Также Зайберт добавил, что Меркель будет следить за развитием ситуации с пандемией.
Издание отмечает, что Трамп хотел использовать саммит для того, чтобы "подвести черту" под карантином и запретом на путешествия, и отказ Меркель ехать в Вашингтон может разрушить планы президента США.
Недавно Трамп в Twitter даже написал, что проведение саммита будет "отличным знаком" для начала нормализации ситуации с пандемией.
Несмотря на это, Меркель придерживается иного мнения. Она считает, что июнь – это все еще рано для проведения больших встреч, ведь коронавирус пока не исчез, а эксперты по-прежнему призывают к бдительности и соблюдению социальной дистанции.
Кроме всего прочего, Меркель и Трамп часто расходятся во мнении. Например, у них разная позиция по НАТО, Северному потоку 2 и отношениям с Китаем. Вероятно, это также могло послужить одной из причин отказа канцлера посетить саммит G7.
Источники издания также рассказывают, что другие лидеры ЕС, в случае отказа Меркель ехать в Вашингтон, последуют ее примеру.
Как ранее сообщал Фокус:
- В этом году саммит G-7 планировалось провести на гольф-курорте Trump National Doral президента Дональда Трампа 10-12 июня.
- Но из-за коронавирусной пандемии президент США отменил встречу лидеров стран G7.
- На днях в Белом доме заявили, что лидеры стран G7 поддерживают идею провести саммит с глазу на глаз в Вашингтоне уже в следующем месяце, а не в онлайн-формате, как предлагалось ранее.