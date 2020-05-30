Меркель не поедет к Трампу на саммит G7. Ее примеру могут последовать и другие лидеры ЕС, – СМИ

Президент США хотел использовать саммит для того, чтобы "подвести черту" под карантином и запретом на путешествия, поэтому отказ Меркель не играет ему на руку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа на саммит G7, который в этом году должен состояться в Вашингтоне. Об этом пишет Politico, ссылаясь на спикера правительства ФРГ Штефена Зайберта.

"Канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7, который состоится в конце июня в Вашингтоне. Но сегодня, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, канцлер не может принять участие в нем", – сказал он.

Также Зайберт добавил, что Меркель будет следить за развитием ситуации с пандемией.

Издание отмечает, что Трамп хотел использовать саммит для того, чтобы "подвести черту" под карантином и запретом на путешествия, и отказ Меркель ехать в Вашингтон может разрушить планы президента США.

Недавно Трамп в Twitter даже написал, что проведение саммита будет "отличным знаком" для начала нормализации ситуации с пандемией.

Несмотря на это, Меркель придерживается иного мнения. Она считает, что июнь – это все еще рано для проведения больших встреч, ведь коронавирус пока не исчез, а эксперты по-прежнему призывают к бдительности и соблюдению социальной дистанции.

Кроме всего прочего, Меркель и Трамп часто расходятся во мнении. Например, у них разная позиция по НАТО, Северному потоку 2 и отношениям с Китаем. Вероятно, это также могло послужить одной из причин отказа канцлера посетить саммит G7.

Источники издания также рассказывают, что другие лидеры ЕС, в случае отказа Меркель ехать в Вашингтон, последуют ее примеру.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году саммит G-7 планировалось провести на гольф-курорте Trump National Doral президента Дональда Трампа 10-12 июня.

Но из-за коронавирусной пандемии президент США отменил встречу лидеров стран G7.