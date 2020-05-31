Трамп назвал G7 "устаревшей группой" и хочет созвать G11 с участием России

Глава Белого дома намерен созвать саммит в расширенном формате. Кроме РФ он планирует позвать Индию, Южную Корею и Авсралию

Президент США Дональд Трамп решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября и решил позвать на него еще четыре страны, в том числе и Россию. Об этом сообщает СNN.

"Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", — заявил Трамп.

Глава Белого дома хочет позвать на саммит Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, таким образом превратив G7 в G11.

В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с КНР.

Напомним, в Большую семерку входят США, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Канада, Япония. До 2014 года в состав группы входила также Россия, но после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе РФ перестали звать на саммиты. В 2019 году Трамп уже предлагал вернуть Россию и возобновить Большую восьмерку, но тогда другие станы не поддержали эту идею, а Палата представителей приняла резолюцию против включения РФ в G7.

Как ранее сообщил Фокус:

В этом году саммит G-7 планировалось провести на гольф-курорте Trump National Doral президента Дональда Трампа 10-12 июня. Из-за пандемии коронавируса встречу сначала решили провести в онлайн-формате, однако потом Трамп предложил собраться вживую в конце месяца в Белом доме.