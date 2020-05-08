На Донбассе резко возросло количество жертв среди гражданских, – ООН

За первые шесть дней мая миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских

В мониторинговой миссии ООН по правам человека отметили значительный рост количества жертв среди гражданского населения на Донбассе в начале мая нынешнего года.

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер, сообщает пресс-служба миссии.

По ее словам, все стороны, участвующие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, должны сделать защиту гражданских лиц абсолютным приоритетом, отметив резкое увеличение количества жертв среди гражданских лиц в начале мая.

Как отмечается, за первые шесть дней мая миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц (один погибший и шестеро раненых в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия, один ранен в результате минного инцидента, и один погибший и двое раненых в результате обращения со взрывоопасным остатком войны).

"В это число входят инциденты в Золотом (Луганская область) 2 мая и Александровке (Донецкая область) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены четыре девочки (одна 2010 г. р. и трое – 2013 г. р.)", – отметили в миссии.

В миссии подчеркнули, что 7 мая была получена информация о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (Луганская область) и Саханке (Донецкая область) на территории ОРДЛО.

"В случае, если это подтвердится, количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за первую неделю мая достигнет девятнадцати и станет самым высоким недельным показателем за последние два года", – подчеркнула глава миссии.

Она добавила, что на очередном заседании Трехсторонней контактной группы стороны должны уделить "должное внимание ситуации".

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