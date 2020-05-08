Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Широкино: ранены трое военных
2020-05-08 17:25:00
В штабе ООС заявили, что действия боевиков не остались без ответа
Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных возле населенного пункта Широкино.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме того, оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат", – говорится в сообщении.
В ходе обстрелов были ранены трое военнослужащих ВСУ. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.
В штабе ООС заявили, что действия боевиков не остались без ответа. Подразделения ООС дали им отпор, используя штатное вооружение. Потери противника уточняются.
Как ранее сообщал Фокус:
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В зоне боевых действий на Донбассе 7 мая боевики 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил, применяя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы, минометы, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов получили ранения шесть бойцов Объединенных сил.
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5 мая боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму.