Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Широкино: ранены трое военных

В штабе ООС заявили, что действия боевиков не остались без ответа

Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных возле населенного пункта Широкино.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме того, оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат", – говорится в сообщении.

В ходе обстрелов были ранены трое военнослужащих ВСУ. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

В штабе ООС заявили, что действия боевиков не остались без ответа. Подразделения ООС дали им отпор, используя штатное вооружение. Потери противника уточняются.

Как ранее сообщал Фокус: