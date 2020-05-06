Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, двое раненых

По данным разведки, украинские военнослужащие ранили не менее двух боевиков НВФ

Боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Потивник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, около Невельского стреляли из минометов 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Богдановки дважды стреляли из пулеметов, стрелкового оружия, также выпустили 14 мин 82-го калибра.

Возле Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки противник обстреливал украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме этого, вооруженные формирования России целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военные огонь в ответ не открывали", – сообщили в Минобороны.

Рядом с Ореховым российские наемники дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и снайперского вооружения. Защитников Крымского враг обстрелял из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Пивденного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

По данным разведки, украинские военнослужащие ранили не менее двух боевиков НВФ.

С начала текущих суток противник обстреливал позиции украинских защитников возле Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия.

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