ВСУ заняли 27 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower

На вершине рейтинга – армии США, РФ и Китая. Сила же украинских вооруженных сил, согласно "топу", сравнимы с силами Тайваня и Алжира

Украинская армия заняла 27 место в ежегодном рейтинге самых сильных армий мира (9 место в рейтинге европейских армий). Об этом говорится на сайте Global Firepower.

В рейтинге представлены армии 138 стран мира. Индекс ВСУ – 0.4457 баллов (чем ниже индекс – тем лучше).

На вершине рейтинга – армии США, Россия и Китая. Сила же украинских вооруженных сил, согласно "топу", сравнимы с силами Тайваня и Алжира.

В 2018 году, когда президент Петр Порошенко процитировал в одной из своих речей рейтинг GF, расследователи из Bellingcat назвали сайт Global Firepower "кликбейтовым", который, к тому же, "не одобрен никакими экспертами, учеными, военными или властями".

Bellingcat писал, что сайт GF ведет американский блогер и веб-предприниматель Дениел Пучек, известный также сайтом weddingdresscreator.com и другими информационно-развлекательными порталами.

Global Firepower входит в сеть сайтов Military Factory. Сам "Military Factory" – торговая марка, зарегистрированная на Пучека, утверждают журналисты.

По какой формуле рассчитывается рейтинг - неизвестно. На сайте только сказано, что в эту формула включены "более 50 различных факторов" и что она "позволяет небольшим, но более технологически продвинутым государствам конкурировать с более крупными, но менее развитыми".

Помимо всего прочего, для большей точности рейтинга учитываются модификаторы (в форме бонусов и штрафов).

В 2018-м украинская армия набрала 0,5383 балла и заняла в рейтинге 29 строчку.

Как ранее сообщал Фокус:

В рамках реформирования Вооруженных сил Украины в структуре ВСУ созданы новые Командования, на которые уже назначены командующие.