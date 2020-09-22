"У нас не любят пожилых людей": Фокин не исключает, что покинет ТКГ

Заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин не исключил, что может покинуть свой пост, если к нему не начнут прислушиваться. Об этом он сказал в интервью UA:Українське радіо.

Он заявил, что в Украине не любят пожилых людей, добавив, что на своем примере убедился в этом. Однако, по его словам, причиной ухода не станет то, что его сейчас "полощут в грязи".

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", – сказал Фокин.

Политик также заявил, что решение об уходе он может принять через месяц. Пока он продолжит искать компромиссы.

"Я язык ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим", – сказал Фокин.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.