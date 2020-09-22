Шоу-бизнес "штурмует" политику: лидер группы "ТиК" баллотируется в горсовет Винницы

Лидер музыкальной группы "ТиК" Виктор Бронюк решил не отставать от своих коллег по цеху - представителей украинского шоу-бизнеса и идет в политику. Он будет участвовать в нынешних местных выборах в Виннице.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Партии винничан".

Именно от этой политсилы и будет баллотироваться Бронюк. На выборы в Винницкий городской совет он пойдет под первым номером.

"Здесь должен был быть большой пост о почетном гражданине Винницы, волонтере, общественном деятеле и известном винничанине Викторе Бронюке. Но. Очень большое количество винничан лично знает Виктора Владимировича и не столько по творческой карьере в группе "ТиК", сколько по его делам, помощи и в первую очередь, как Человека. Поэтому просто. Знакомьтесь! Первый номер "Партии Винничан" в Винницкий городской совет – Виктор Бронюк", – говорится в сообщении

Виктор Бронюк стал одним из сооснователей "Партии винничан" в 2020 году. Согласно последним соцопросам, эта политсила может рассчитывать на примерно 4,2% голосов тех, кто будет участвовать в местных выборах.

Виктор Бронюк закончил Барское педагогическое училище и исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета. В 2005 году он создал группу, которая через некоторое время становится известной под названием "ТиК" (Трезвость и Культура).

Композиция "Олени", автором которой является Виктор Бронюк, поднялась на наивысшие ступеньки украинских радиостанций и принесла настоящую популярность группе "ТиК". Виктор Бронюк вместе с коллегами по группе снялся в киноленте "Ржевский против Наполеона".

Музыкант стал игроком интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Трижды его признавали лучшим игроком. В сентябре 2012 года Виктора Бронюка посвятили в казаки.

Напомним, шоумен, актер и комик Сергей Притула баллотируется на должность мэра Киева от партии "Голос".Из-за этого он покинул проект "Вар’яти-шоу" и завершил актерскую карьеру.