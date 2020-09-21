А Киев женам отдадим. Что станет главной интригой на местных выборах в Киеве

Пока мэры крупнейших городов Украины изображают из себя островки стабильности на фоне массового разочарования в "слугах народах" и невзгод 2020-го, в Киеве в бой пошли жены узнаваемых политиков.

Порошенко выдвинул Марину

"Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь я гражданка своей страны, которую очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной и как будет развиваться наша столица", — таким вступительным словом в среду 16 сентября жена пятого президента Марина Порошенко объявила о своем участии в местных выборах. Ролик с партийного съезда появился на YouТube-канале бывшего главы государства. Петр Порошенко поддержал супругу подписью к видео: "Убежден, что Марина станет лучшим депутатом Киевсовета. Она идет вместе с профессиональной патриотической командой, которая должна сформировать самую большую фракцию. Фракцию, которая, опираясь на наш парламентский спецназ, защитит от "слуг" местное самоуправление Киева, укоренившееся еще со времен европейского Магдебургского права".

Летом эксперты предполагали, что "Евросолидарность" выдвинет Марину Порошенко в качестве кандидата в мэры столицы, так как у бывшего главы государства, чью кандидатуру тоже обсуждали, высокие риски проиграть. В итоге за кресло городского головы партия решила не бороться. По словам Владимира Прокопива, председателя Киевской городской организации "Европейской солидарности", на выборах они поддержат Виталия Кличко. А Марина Порошенко поведет их депутатов в Киевраду.

"Главный интерес для Петра Алексеевича — получить представительство в Киевсовете, поскольку нельзя делать большую политику, не обладая крепкими позициями в столице", — подчеркнул в разговоре с Фокусом политолог Андрей Золотарев. — Эта ошибка стоила в свое время президентства Януковичу. Как его ставленник Александр Попов ни старался, какие бы ресурсы не вкладывались в его раскрутку, выше 15% он так и не поднялся, и для киевлян оставался чужим. А вот Виталий Кличко за свою карьеру ниже 28% не опускался".

Действующему мэру столицы поддержка "Евросолидарности" не пришлась по вкусу. В начале июня партия Петра Порошенко предлагала ему возглавить список в Киевраду, но Виталий Кличко отказался. В день, когда "ЕС" объявила, что не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэров столицы, глава города записал видео в Facebook:

"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я являюсь и буду мэром только киевлян". Также Кличко подчеркнул, что "УДАР идет на выборы самостоятельно".

Виталий Кличко УДАР

У Виталия Кличко и до поддержки "Евросолидарности" были крепки позиции. По данным группы "Социальный мониторинг" 24 августа — 6 сентября, за действующего мэра готовы проголосовать 41,2% избирателей. Другие результаты у центра "Интер-Акция" 5–7 сентября: за мэра Кличко могут отдать голос 23,6% тех, кто пойдет на выборы. И хотя цифры разные, действующий голова столицы лидирует в рейтингах. На сегодня в его уверенных шансах продлить каденцию еще на один срок трудно сомневаться.

"Поддержка Кличко на выборах не означает, что его любят, — замечает в разговоре с Фокусом Владимир Фесенко, политолог. — Просто по сравнению с другими он самый понятный и приемлемый кандидат. Сказывается настроение, свойственное в последнее время многим крупным городам Украины в условиях нестабильности: лучше не менять мэра от греха подальше. Пусть остается действующий, мы к нему привыкли, он свой. Его не любят, но он понятный".

О том, что к действиям Кличко-мэра относятся критически, говорит и его антирейтинг. По результатам центра "Интер-акция", в сентябре 39,5% киевлян оценили работу городского головы негативно. За всю каденцию он так и не выполнил ни одного глобального обещания. Не принял генеральный план развития города, из-за чего столицу продолжают хаотично застраивать, не смог решить проблемы вечных недостроев — Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов, проигнорировал предупреждения о близкой катастрофе с мостами Патона и Метро. Не поборол МАФы, не решил проблему с грязными, полуразваливающимися маршрутками. И вместе с этим не жалел денег на сомнительный в своей необходимости "стеклянный мост" и дорогостоящую лестницу на Пейзажной аллее.

"Большинство считает, что Кличко — мэр, которого надо менять, — замечает в разговоре с Фокусом Сергей Гайдай. — Поэтому нельзя сказать, что на местных выборах он сильная фигура и глава совета, который завоевал высокое доверие киевлян. Но пока его спасает то, что нет единой альтернативы, которая бы выглядела сильнее".

Три конкурента

"Нужно понимать, что киевляне голосуют своеобразно. Опыт выбора в пользу Леонида Черновецкого или Виталия Кличко указывает на то, что они склонны доверять медийным, эпатажным личностям. Чтобы стать мэром Киева, не нужно быть хозяйственником, погруженным в проблемы города, — говорит Олег Постернак.

Пока, по словам экспертов, у Виталия Кличко три наиболее интересных оппонента. Первый — кандидат от "Голоса" Сергей Притула, чья избирательная кампания стартовала в начале сентября. Политтехнологи успели назвать ее неудачной, так как предвыборный слоган Притулы "Я тут живу" пересекается с билбордами четырехлетней давности, на которых нынешний кандидат в мэры рекламировал один из жилищных комплексов в Буче Киевской области со словами: "Я буду тут жить".

Сергей Притула "Голос"

Еще один оппонент Виталия Кличко — предприниматель Андрей Пальчевский. Летом эксперты пророчили ему выход во второй тур и называли главным конкурентом действующего мэра. Но в начале сентября Андрей Пальчевский попал в скандал. Предприниматель нагрубил журналистке Би-би-си Украина Диане Куришко, отвечая на вопрос об участии в эфирах федеральных российских телеканалов. По данным СМИ, в марте 2019 года в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1" Пальчевский заявил: "Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения". В интервью Диане Куришко кандидат в мэры отрицал сказанное и обвинял журналистку в искажении информации.

Андрей Пальчев­ский "Перемога Паль­чев­ского"

Третий оппонент Виталия Кличко — кандидатка от "Слуги народа" Ирина Верещук. По словам политтехнолога Олега Постернака, у экс-мэра приграничного города Рава-Русская — одна из самых креативных избирательных кампаний. Билборды с удачным слоганом "пани-мэр" и рекламный ролик с полетом на зеленом зонтике прибавили ей узнаваемости.

"Хотя Ирина Верещук не показывает пока сильных результатов, не стоит списывать ее со счетов, — считает Сергей Гайдай. — Она воспользуется фактором сохраняющегося доверия к Зеленскому. Есть такая политтехнология — "провайдер". Когда избирательная кампания строится не на человеке, который баллотируется, а на том, кому доверяет электорат.

Ирина Верещук "Слуга народа"

Впрочем, битва за мэра, по словам эксперта, — не ключевой момент выборов. Самая главная интрига — кто создаст в горсовете коалицию партий.

По пути оппонентов

20 сентября киевская ячейка президентской партии собралась на территории университета Тараса Шевченка, чтобы презентовать список депутатов в Киевраду. На первом месте оказалась общественная активистка, жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба.

"Я остаюсь той Женей Кулебой, которую вы знаете, — написала она в Facebook. — С теми самыми целями и ценностями. И одна из моих целей — цветущий Киев".

Кроме Кулебы в Киевраду от "Слуги народа" идут правозащитник и юрист Михаил Присяжнюк, эксперт-криминолог Анна Маляр, дзюдоист Георгий Зантарая, бизнесмен Владислав Трубицын, правозащитник и предприниматель Юрий Федоренко, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова, президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.

Неожиданные цифры

С большой вероятностью, по словам экспертов, в Киевсовет пройдут УДАР, "Евросолидарность" и "Слуга народа". За ними, скорее всего, "Батькивщина", "Голос" и, возможно, "Перемога Пальчевского". Но могут оказаться в Киевсовете и скандальные политсилы.

"Надо отдать должное: двери в украинскую политику в 2014 году Медведчуку открыл Петр Порошенко", — комментирует Владимир Фесенко рейтинги ОПЗЖ и партии Шария. Один, по словам эксперта, собрал бывших регионалов, тоскующих по временам Советского Союза и дружбы с Россией. Другой работает на отпадающем электорате ОПЗЖ в Киеве, потому что кажется избирателям чуть менее токсичным, и разочаровавшемся электорате Владимира Зеленского, который рассчитывал на радикальные перемены, но так и не увидел их.

"Это (партия Шария) не моя идеология, она токсичная, маргинальная, — добавляет Сергей Гайдай. — И ее следует отнести к вредному спектру. Но стоит обратить внимание: это первая в Украине виртуальная партия, которая существует и живет только в интернете. Они выбрали такой же нестандартный подход к избирательным процессам, который в свое время был у Зеленского, оказавшегося в президентском кресле благодаря сериалу".

Социология

Выборы в горсовет

24,3% - УДАР

11,1% - "Евросолидарность"

9% - "Слуга народа"

6,5% - ОПЗЖ

6,2% - "Перемога Пальчевского"

5,9% - "Голос"

5,8% - "Батькивщина"

* По данным группы "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября