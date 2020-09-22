"На выход!". "Голос" обратится к Зеленскому, чтобы уволить Фокина из ТКГ

Народные депутаты от "Голоса" обратятся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, сообщил нардеп Роман Лозинский.

"Фокину пора "на выход!" Мы с депутатами "Голоса" инициируем выход Фокина с ТКГ! Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д/ЛНР "повстанцами", выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО – но и всего Донбасса, а также за создание "международного временного правительства" на суверенной территории Украины...Готовим запрос к президенту Украины с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонний контактной группе", – пишет Лозинский.

По его словам, заявления Фокина показывают "откровенный дрейф в сторону России".

Лозинский призвал народных депутатов подписаться под запросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.