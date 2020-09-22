Украина на карте "серых" транзакций на миллиарды. Что раскрыли файлы FinCEN

Больше 400 журналистов из 88 стран проверили транзакции примерно 90 банков за период с 1999 по 2017 год. В итоговом документе, где раскрываются схемы отмывания денег, есть фамилии украинских и российских олигархов. Журналисты опубликовали только часть данных и не стали раскрывать личности всех фигурантов. Однако в ответ на скандал уже начали падать акции многих европейских банков.

О результатах расследования сообщили BuzzFeed и сайт ICIJ.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) завершил обработку документов американского правительственного агентства FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, которая входит в структуру Минфина США). Целью расследования было установить, как именно отмываются через банки средства сомнительного происхождения: в том числе коррупционные деньги, доходы от наркоторговли, деньги, полученные с участием лиц, находящихся под санкциями.

Начинали с "панамских бумаг"

Базу данных документов BuzzFeed получил в свое распоряжение в 2018 году и пригласил к сотрудничеству другие издания со всего мира. В работе консорциума приняло участие более 400 журналистов, они обработали документы о транзакциях на сумму более двух триллионов долларов. Кстати, именно ICIJ в 2016 году опубликовал похожее расследование о "Panama papers" – оффшорных счетах ряда мировых компаний и бизнесменов, среди которых оказался и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

В отчете по документам FinCEN речь идет именно о "сомнительных транзакциях" – в первую очередь связанных с лицами, в отношении которых правительство США ввело санкции или открыло уголовное производство. Кроме троих украинцев, названы имена гражданина США Пола Манафорта, россиян, находящихся под санкциями (Олега Дерипаски, братьев Ротенбергов) и ряда представителей Латинской Америки, Африки и Азии. В консорциуме подчеркивают, что не стали публиковать полный массив документов или личную информацию – а только часть данных, равно как и лишь часть связанных лиц.

Украинские фигуранты

Раскрыты, напомним, не все имена, и пока что в базе данных по персоналиям украинцев только трое – Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский. По ним кратко изложены подозрительные транзакции. Впрочем, сенсаций нет.

"Рекордсменом" является Дмитрий Фирташ – с ним связывают 756 транзакций за 2003-2017 года общей суммой в 2,37 миллиарда долларов. Также указывается, что он имеет установленные американскими властями связи с одним из "донов" русской мафии Семеном Могилевичем.

В расследовании упоминается, что преследование Фирташа американской Фемидой началось в 2013 году, после попытки подкупа индийских чиновников за право разработки титановых месторождений. С тех пор олигарх находится в Вене, где продолжается рассмотрение австрийской юстицией его экстрадиции в США.

По утверждению журналистов консорциума, Фирташ пытался облегчить свою судьбу посредством содействия Дональду Трампу. Так, якобы именно Фирташ снабжал адвоката Трампа Рудольфа Джулиани компроматом касательно дела "Бурисмы" (в частности, о получении сыном Джо Байдена Хантера доходов за счет добычи газа в Украине, и что именно Байден пролоббировал отставку генпрокурора Шокина).

"Американские прокуроры описывают Фирташа как высокостатусного партнера российской организованной преступности. Фирташ отрицает связи с Могилевичем и обвинения в преступлениях", – написали авторы досье.

Из указанных транзакций, связанных с Фирташем – перевод в 78 тысяч долларов на счет индийского посредника в контактах с местными властями в 2008 году, и вывод одного миллиарда долларов из "Надра-банка" в американские финансовые учреждения в 2014 году.

Второй представитель Украины с личным досье – беглый соратник Януковича Андрей Клюев. Упоминается, что он попал в 2014 году в санкционные списки Евросоюза, а годом позже – в списки США.

Авторы досье написали, что компания Клюева "Activ Solar" получила в украинских банках кредитов на сотни миллионов долларов, которые так и не были возвращены.

Также Клюеву поставили на вид причастность к нарушениям прав протестующих во время Майдана – правда, как указывается, украинское расследование его причастности к этому так и не было завершено.

Всего за 2010-2015 года Клюеву приписывается подозрительных транзакций суммой на 245 миллионов долларов. Примечательно, что именно Клюева называют посредником в оплате услуг политконсультанта Пола Манафорта, который оказывал услуги Януковичу и Партии регионов, в 2016 году успел побыть главой избирательного штаба Трампа, а сейчас осужден в США за уклонение от налогов.

Именно с фигуры Манафорта и начался интерес к данным FinCEN, который привел к расследованию международного консорциума журналистов. Помимо этого, через Клюева проходили и “гонорары” за так и не изданную книгу Виктора Януковича.

Игорь Коломойский – единственный из троицы, кто сохраняет свои позиции в Украине. Всего Коломойскому приписывается 277 транзакций общей суммой 308 миллионов долларов. В частности, 202 миллиона долларов были переведены сингапурской компанией "Louis Dreyfus Commodities Asia" на счет в кипрском "Приватбанке", принадлежащий компании "Claresholm Marketing Ltd", зарегистрированной на Британских Виргинских островах – последняя называется "центральной в схеме отмывания денег Коломойского". При этом использовался корреспондентский счет в "Deutsche Bank". Через него же проходили деньги на счет принадлежащей Коломойскому авиакомпании "МАУ".

После изложения этих фактов авторы досье предусмотрительно добавили: информация отображает подозрения чиновников и не обязательно говорит о нарушении закона. Сам Коломойский публично отрицает, что движение его средств происходило с нарушением закона.

Помимо названных троих представителей Украины, в расследовании фигурировали и другие, не поименованные прямо. Так, подозрительные транзакции замечены за Международным инвестиционным банком (выведено 7,8 миллиона долларов, прошло в Украину 1,8 миллиона; собственники – Петр Порошенко и Игорь Кононенко), ПУМБ (выведено более 110 миллионов долларов; собственник – Ринат Ахметов), российскими ВТБ (выведено 36 миллионов долларов, прошло в страну 180 миллионов) и Сбербанком (выведено 5,8 миллиона, пришло в страну 40,7 миллиона долларов) и другими.

Шаги Командора на биржах

Публикацию отчетов и досье несомненно можно связывать с предвыборной кампанией в США. Так, имя пресловутого Пола Манафорта можно встретить не только в досье Фирташа и Клюева, но и российского олигарха Олега Дерипаски. Досталось и банку "JPMorgan", который за десятилетие провел для Манафорта более 50 миллионов долларов. Хотя эта история, казалось бы, уже старая, но для Дональда Трампа она продолжает оставаться источником неприятностей.

Помимо политических и имиджевых последствий публикации отчета, уже возникли и экономические. Так, в понедельник акции "Deutsche Bank" упали на 9%, "JPMorgan Chase" – на 4%. На биржах ожидают, что связанный с публикацией скандал вызовет как расследования в разных странах, с пристальным вниманием к деятельности банков, так и изменения в регулировании банковской сферы вообще.