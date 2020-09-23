В ОПЗЖ конфликт: выдвинуты сразу два кандидата в мэры Николаева

В партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” возник внутренний конфликт из-за выдвижения кандидата в мэры Николаева. В итоге городская организация официально выдвинула Артема Ильюка, а областная - Владислава Чайку. Об этом написал в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, Артем Ильюк “близок к группе Левочкина-Бойко”, в то время как “на выдвижение Чайки приехал нардеп Юрий Загородний, близкий к Виктору Медведчуку”. Лещенко добавил скриншот партийного сайта ОПЗЖ, на котором сообщается о выдвижении обоих кандидатов.

“Забавно то, что Чайка раньше публично поддерживал команду Владимира Зеленского и даже якобы хотел баллотироваться в мэры Николаева от партии "Слуга народа". По некоторой информации, Чайка является братом супруги председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова,” - добавил Лещенко.

На данный момент на партийном сайте находится только сообщение о выдвижении Артема Ильюка. На странице выложены скрины скрепленных печатью городской парторганизации документов о регистрации именно его как кандидата. Впрочем, на документе отсутствует согласование Стратегического совета партии.

В то же время на сайте 112.ua (ресурс принадлежит нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, которого называют близким к Виктору Медведчуку) сообщается, что кандидатом в мэры Николаева от ОПЗЖ является Владислав Чайка.

"В первую очередь, вы сами понимаете, что у нас транспортная проблема сейчас стоит на первом месте. Вторая проблема - это наши ЖКХ. И третья проблема - это здравоохранение. Это три проблемы, с которыми мы будем в первую очередь бороться и будем выводить их на тот уровень, который должен приносить нашим гражданам то обслуживание и то состояние жизни в городе, чтобы их удовлетворяло", - рассказал Чайка журналистам телеканала 112 Украина.

Как уже писал Фокус, похожая картина назревает и в Одессе, где долгое время продолжался конфликт между двумя группами влияния: Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, от которых на выборы мэра Одессы собиралась нардеп Татьяна Плачкова, и группой Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, интересы которых в Одессе представляет нардеп Николай Скорик.