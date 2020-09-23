Труханов и его друзья. Сможет ли мэр Одессы собрать монобольшинство из "слуг" и ОПЗЖ

Бывший регионал Геннадий Труханов руководит Одессой шесть лет. Он дважды победил на местных выборах — в 2014 и 2015 годах — и сумел сколотить в горсовете послушное монобольшинство из депутатов конкурирующих фракций. От Оппоблока и до БПП. Удастся ли ему провернуть этот трюк еще раз и как проходит предвыборная кампания в Одессе, рассказывает Фокус.

"Сейчас в Одессе идет борьба всех против всех", – рассказывает Фокусу политолог Ярослав Католик появление на выборах череды узнаваемых и местами неожиданных кандидатов.

Среди оппонентов действующего мэра эпатажный экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Он баллотируется от партии "Наш край". В бой также вступили шоумен и комик от "Слуги народа" Олег Филимонов и нардеп ОПЗЖ, бывший губернатор Одесской ОГА Николай Скорик. Руководительница театра "Маски-шоу" Наталья Делиева идет в мэры от партии "Голос", а брат ее мужа, комик Георгий Делиев – в депутаты от "Морской партии" Сергея Кивалова.

Список "Слуги народа" в облсовет возглавит министр здравоохранения Максим Степанов, а список "ОПЗЖ" – нардеп Вадим Рабинович.

Отбить инвестиции

"Год назад "Слуги народа" всем спутали карты, – продолжает эксперт. – Парламентские выборы стали шоком для многих партий и экс-нардепов, которые остались за бортом, и теперь они пытаются хоть как-то реабилитироваться год спустя, отбить деньги, вложенные в предыдущую кампанию, получить депутатские мандаты. Именно поэтому мы видим разнообразные сплетения кандидатов и партий, которых сложно было представить раньше в одной команде. Например, со "Слугами народа" в разные советы идут ректор Одесского национального университета имени Мечникова, который в 2015 году баллотировался в горсовет от Блока Петра Порошенко, депутат Фонтанского сельсовета от партии "Відродження" Дмитрий Ковбасюк, депутат Одесского облсовета от "Оппоблока" Ирина Ковалиш".

По словам эксперта, партии ищут медийных, узнаваемых людей, которые смогут привлечь голоса избирателей. "Именно так я объясняю очередное появление (экс-министра транспорта и связи) Евгения Червоненко в одесской политической повестке дня. Или (министра здравоохранения) Максима Степанова у "Слуг".

Эпатажный экс-министр транспорта и связи, а ныне кандидат в мэры Одессы Евгений Червоненко в 2016 году проиграл конкурс на должность губернатора Одесской области и в сердцах пожелал Украине "гореть в огне", раз он ей не нужен. К тому времени он успел сделать политическую карьеру: от главы охраны тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко в 2004 году до зама экс-главы Киева Леонида Черновецкого в 2009 году, в промежутке между этими должностями побывав министром в правительстве Юлии Тимошенко и губернатором Запорожской ОГА.

Год назад политик оправился после фиаско на конкурсе губернатора Одесской области, принял участие в парламентских выборах как самовыдвиженец на 134 округе в Малиновском районе Одессы, проиграл. Но, видимо, решил не сдаваться и снова брать Одессу эпатажем.

"Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам дерибанить больше не дам. Шайка ваша деятельность свою преступную прекращает. А если нет – сядут все", – говорит в предвыборном ролике, снятом в стиле детективного сериала "Ликвидация", кандидат в мэры Червоненко. На видео он, сидя перед местными бандитами, обещает не идти с ними на "договорняки" и вернуть Одессу одесситам.

Кроме Червоненко, который сразится с Трухановым за должность мэра, среди неожиданных кандидатов на местных выборах — министр здравоохранения Максим Степанов. Он возглавил список президентской партии в облсовет.

"Я согласен со своим коллегой Анатолием Бойко — никакой карантин теперь проведению выборов не помешает, – иронизирует Католик. – Я думаю, что у "Слуг народа" есть огромная проблема со скамейкой запасных. В политическом плане им куда интереснее город, чем область. И всех сильных и узнаваемых бойцов они бросили туда. А область осталась не закрытой, возникла проблема с известными людьми, поэтому министр здравоохранения – человек медийный, узнаваемый одесситам, потому что был главой ОГА, привлечет внимание и заведет партию в облсовет. При этом мы понимаем, что Степанов не оставит кресла министра и не пойдет работать депутатом".

Непотопляемый Труханов

На первом месте в мэрской гонке у одесситов, по словам экспертов, по-прежнему действующий городской голова. Бывший регионал Геннадий Труханов руководит Одессой шесть лет. Он дважды победил на местных выборах: в 2014 и 2015 годах. Побывал фигурантом нескольких уголовных производств НАБУ, самые громкие из которых: покупка завода "Краян" в 2016-м по завышенной цене (9 июля 2019 года райсуд Одессы оправдал всех обвиняемых по делу. Прокуроры САП обжаловали приговор), а также незаконное присвоение земельного участка под военным аэродромом "Школьный" в 2017 году, принадлежащего Минобороны. Кроме того, мэрство Труханова запомнилось одесситам чередой нападений на активистов. По данным мониторинга Коалиции защиты гражданского общества, в 2018-м всего в Украине зафиксировали более 50 таких случаев. Не менее 20 произошли в Одессе. В тот год напали на бывшего члена Общественного совета при НАБУ и лидера одесской ячейки "Автомайдан" Виталия Устименко. Ему разбили голову и нанесли несколько ножевых ранений. Также едва не убили активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Их автомобиль протаранил грузовик.

Геннадий Труханов "Доверяй делам"

"На месте возможных оппонентов Труханова я бы сильно переживал, — говорит Фокусу Олег Михайлик, журналист и лидер одесской ячейки партии "Сила людей". Долгое время он боролся с долгостроями в городе и неоднократно проводил акции против мэра Одессы Геннадия Труханова.

В сентябре 2018 года на одесского активиста совершили покушение. Неизвестные стреляли в Михайлика недалеко от Главного управления Нацполиции Одесской области. Журналист потерял много крови и пережил клиническую смерть. Спустя два года дело о покушении закрыли с формулировкой "Остановлено в связи с отсутствием вещественных доказательств". Виновных не наказали.

Несмотря на весь негатив работой действующего мэра в Одессе довольны 60% горожан (по данным группы "Рейтинг" от 29 мая — 2 июня). На выборах его готовы поддержать 48,7% избирателей.

Наталья Делиева «Голос»

"Труханова почти никто не критикует", — продолжает Михайлик. По его словам, мэру подконтрольны большинство крупных СМИ в городе, кроме двух телеканалов.

С главой города дружат местные элиты, бизнес-структуры. Из 65 депутатов городского совета 60 голосуют за те решения, которые удобны Труханову.

"В 2015 году, чтобы получить большинство в совете, кандидаты Геннадия Труханова проходили по спискам от нескольких партий, — рассказывает Фокусу Ярослав Католик, политический эксперт в Одессе. — В итоге по-настоящему оппозиционных депутатов в городском совете оказалось не более четырёх-пяти человек. Возможно, такой же трюк ему удастся провернуть и в этом году. То есть даже если "слуги" получат большинство голосов, не факт, что среди них будут не люди Труханова".

Бездействующие лица

У партии "Слуга народа" год назад был шанс изменить политический климат в городе, считают эксперты. В Одессе во время парламентских выборов они получили один из лучших результатов по стране (52,14% голосов избирателей). Но либо не захотели воспользоваться шансом, либо не смогли.

Олег Филимонов "Слуга народа"

"С прошлой зимы и фактически до лета никаких серьезных действий и информационных атак в отношении Труханова со стороны "Слуги народа" в Одессе не было, – говорит Католик. – И это здорово укрепило его позиции в городе. Он начал критиковать правительство, а "Слуги народа" объективно теряли голоса, потому что молчали".

По словам экспертов, партия президента решила не бороться в открытую с мэром и, скорее всего, уже начала договариваться о дальнейшем сотрудничестве в советах. "На квыборы они выдвинули комика Олега Филимонова, который спокойно проиграет, а в партии президента, сохраняя лицо, скажут: "Мы пытались, но видите, одесситы не захотели перемен", — резюмирует Католик.

Другая история на выборах у партии "ОПЗЖ" (по данным центра "Интер-акция", за нее готовы проголосовать 21,2% одесситов). По словам экспертов, в одесском клане долгое время продолжался конфликт между двумя группами влияния: Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, от которых на выборы мэра Одессы собиралась нардеп Татьяна Плачкова, и группой Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, интересы которых в Одессе представляет нардеп Николай Скорик.

В День независимости народный депутат Татьяна Плачкова (ОПЗЖ) после хулиганских действий неизвестных в прямом эфире телеканала zik поспешила обвинить в Труханова в "нападении".

Но в итоге сражаться за кресло мэра отправили нардепа, экс-губернатора Одесской области Николая Скорика, список в облсовет возглавил нардеп Вадим Рабинович. И оба участника настроены решительно.

"Я давно знаю бывшего офицера Геннадия Труханова, которого по-человечески, по-дружески выручал, – говорил на съезде партии 22 сентября Вадим Рабинович. – Но у меня заканчиваются отношения там, где начинается слияние с бандами, там, где начинается слияние с националистическими элементами. И мне в какой-то момент стало обидно за бывшего офицера Труханова – человека, который за очень короткое время перестал быть офицером. Поэтому мы будем бороться с Трухановым, будем бороться серьезно, и не только сегодня, и не только на этих выборах".

Социология

Выборы в горсовет

23,9% - "Слуга народа"

21,2% - ОПЗЖ

17,3% - "Доверяй делам"

13,2% - "Морская партия"

2,3% - "Голос"

*По данным центра общественного развития "Интер-Акция" от 8-9 августа