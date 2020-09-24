Зеленский: Механизмы ООН сегодня работают не до конца

Президент Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где говорил о необходимости реформирования организации. Об этом сообщает сайт президента Украины.

Глава государства, в частности, обратил внимание на отсутствие механизма наказания членов Совбеза ООН в случае военной агрессии с их стороны. По его словам, современная система безопасности "все чаще начинает давать сбой" из-за "новых багов и вирусов".

"Какие чувства были бы у основателей ООН, если бы они узнали, что 75 лет спустя в центре Европы будет идти война? .. Изменили бы они что-то в Уставе и механизмах ООН, если бы знали, что через 75 лет вследствие войны в Донбассе будет 14 тысяч погибших и почти полтора миллиона человек потеряют свои дома?", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что, прежде всего, должен быть реформирован Совбез ООН.

"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает — механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности...В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена", – сказал президент, очевидно, имея в виду Россию.

Зеленский заявил, что Украина готова принимать активное участие в реформировании Совбеза, чтобы сделать этот орган "более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным".

Он инициировал создание в Киеве международного офиса по противодействию дезинформации и фейкам.

"Украина, как одна из стран, которая с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", – сказал Зеленский.

Напомним, в своем видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины организации Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжающаяся война на Донбассе – это также война в Европе.