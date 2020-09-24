Зеленский прибыл в Словакию с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Словацкую Республику. Глава государства прибыл в Братиславу накануне вечером.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе визита Зеленский проведет встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Напомним, Владимир Зеленский, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил о необходимости реформирования организации.