Битва в TikTok: Верещук показала Кличко, "как надо вести за собой город"

Кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, которая твердо намерена победить Виталия Кличко на предстоящих выборах, отвоевывает электорат не только "летая" над городом во время съемок в рекламном ролике, но и в соцсетях.

Соответствующий ролик кандидат опубликовала у себя в TikTok.

В ролике Ирина Верещук, скептически смотрит одно из видео в TikTok своего конкурента Виталия Кличко, где он танцует в вышиванке. После этого со словами: "Эх, Виталик, как же Вы собираетесь вести за собой город, если Вы TikTok нормально вести не умеете? Я покажу как надо", принимает участие в популярном флешмобе с переодеванием. Сначала она сидит в классическом костюме, а уже по щелчку – в желтой куртке спортивного стиля и в кроссовках, а в руках держит зеленый зонт.

Справка

Отметим, в социальной сети TikTok набирается популярность челлендж #fliptheswitchchallenge. Он зародился в 2018 году, но, спустя пару лет, снова стал популярен. Впервые об этом челлендже заговорили, когда исполнитель Drake выпустил песню Nonstop. В ней есть слова: "Смотри, я просто щелкну выключателем", которые не оставили равнодушными интернет-пользователей.

Она стала гимном нового флешмоба В TikTok стали появляться видео, в которых главный герой стоит перед зеркалом, в определенный момент песни щелкает выключателем, свет гаснет, а, когда зажигается снова, герой стоит уже в другой одежде. Иногда весьма нелепой, ведь чем смешнее, тем лучше.

Теперь же ролики в рамках Flip the Switch Challenge вышли на другой уровень: в них участвуют два героя, которые по щелчку меняются одеждой или же один герой, который также меняет свою одежду за долю секунды.

Напомним, ранее кандидат в мэры Киева народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук вышла на контакт с трудящимися, и угостила конфетами журналистов, снимающих протесты под Радой.