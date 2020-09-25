Посидел "ВКонтакте" – попал на учет полиции. Как СНБО собирается разбираться с нарушителями

В пятницу, 25 сентября, состоялась онлайн-презентация Глобального центра взаимодействия в киберпространстве — нового института для защиты украинского виртуального мира. Секретарь СНБО Алексей Данилов сделал в связи с этим интересное сообщение. Он прямо заявил, что за распространение российского контента через запрещенную в Украине российскую соцсеть "ВКонтакте" украинские пользователи будут нести ответственность и "состоять на учете".

Прямая речь

"Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные проблемы с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", — сообщил Данилов.

В планах — поставить на учет всех украинских пользователей "ВКонтакте" и систематически проверять их аккаунты на предмет распространения российского контента.

Вопросы пока без ответов

Данилов не пояснил, как именно будет реализован надзор, постановка на учет и привлечение к ответственности за пользование "ВКонтакте". Не ясно, какого рода "проблемы" грозят нарушителям, и на кого именно эти "проблемы" обрушатся. Аккаунты "Вконтакте" есть у большинства украинцев еще с давних времен: не придется ли надзирать над чуть ли не каждым из граждан, что немного затруднительно? Кого именно будут считать "пользователями" также не совсем ясно, как и то, что будет считаться "российским контентом".

"ВКонтакте" пользовались несмотря на запрет

Напомним, в Украине указом президента Петра Порошенко от 15 мая 2017 года "Вконтакте" и ряд других российских сервисов были запрещены. Позже, 14 мая 2020 года, президень Владимир Зеленский продлил санкции в отношении российских ресурсов до 15 мая 2023 года.

13 сентября разработчики санкционного приложения добавили возможность обхода блокировки с помощью прокси. В СНБО заверяют, что занимаются этой проблемой и обещают решить ее в ближайшее время.

"Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен", — отметил Данилов.

Также Министерство культуры Украины добивается удаления "ВКонтакте" из украинских App Store и Google Play. Министерство культуры Украины готовит запросы к Apple, Google и другим поставщикам ПО на удаление мобильного приложения "ВКонтакте" из перечня приложений, доступных для украинских пользователей.

В чем состоит опасность "ВКонтакте"

"Обращаем внимание, что традиционные пики активности российских спецслужб приходятся на важные события в общественно-политической жизни Украины. Сейчас — это местные выборы, которые, вполне вероятно, могут стать объектом информационного воздействия с помощью таких ресурсов, как "ВКонтакте". С 2014 года спецслужбы РФ активно используют "ВКонтакте" для распространения дезинформации и манипулирования общественным мнением, а также для сбора персональных данных и личной информации украинцев", — отметили в Минкульте.

В Интернет-ассоциации Украины считают, что апгрейд приложения не поможет ВК нарастить аудиторию. Время ушло, и теперь пользователи привыкли к другим соцсетям, молодежь привлечь не удастся, потому что она предпочитает TikTok и Instagram, а фанаты именно "ВКонтакте" и так им успешно пользовались через прокси-сервер.

Однако в МВД Украины объявили набор специалистов по кибербезопасности, что подтвердил министр Арсен Аваков, который также присутствовал на онлайн-презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.

Реакция из России

Пресс-служба "Вконтакте" озаботилась судьбой украинских пользователей. Там заявили, что не одобряют планы украинских властей ставить на учет своих граждан за пользование соцсетью.

"Надеемся, что это искаженная информация — и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Мы убеждены, что интернет не имеет границ и никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие — не очень", — заявили в пресс-службе и выразили готовность помогать властям страны в борьбе с вредоносным контентом, отметив, что на подобные материалы можно пожаловаться, а модераторы удалят враждебные высказывания.

Правда, "ВКонтакте" часто критикуют именно за отсутствие модерации, из-за чего там в свободном доступе можно найти порнографию и прочий сомнительный контент.

Реакция пользователей

Украинские пользователи к заявлению секретаря СНБО отнеслись прохладно. Скорей всего по причинам, озвученным выше: многие действительно перешли в другие соцсети, к тому же популярность, помимо часто критикуемого Facebook, приобрел Telegram, еще одно детище Дурова, в котором сейчас зачастую новости появляются раньше информагентств (а в Беларуси некоторые Telegram-каналы и вовсе стали единственным источником информации о происходящем в стране). Поэтому заявление Данилова волнения масс не вызвало.

Правда, некоторые возмутились самим фактом возможных санкций и заявили, что теперь-то точно "ВКонтакте" зарегистрируются. В знак протеста.

А кто-то просто подошел к вопросу как практик и реалист.

Украина не единственная

Надо сказать, Украина с запретом российских соцсетей не является чем-то уникальным. В мировой практике это частое явление. В самой России были заблокированы соцсеть LinkedIn и Telegram, однако последний продолжал успешно работать и в начале 2020 года ограничения были сняты.

В Китае заблокированы: Facebook, Twitter, YouTube, и многие другие. Однако существуют аналоги, популярные у жителей КНР. Лидирует соцсеть Qzone — крупнейшая в Китае социальная сеть, третья в мире по количеству зарегистрированных пользователей после Facebook и YouTube. За пределами Китая сеть не известна и почти не используется.

В Индии заблокированы китайские соцсети — TikTok, WeChat, Weibo и прочие.

В Саудовской Аравии в 2013 году был отключен мессенджер Viber и заблокирован YouTube.

В США Дональд Трамп еще в августе заявил, что будет заблокирован китайский TikTok: по данным Службы безопасности США, этот сервис, которым владеет китайская компания ByteDance, может использоваться для сбора персональных данных американских граждан. Тем не менее, пока что TikTok в Америке работает.

Периодически соцсети блокируют в Турции, Бахрейне, Египте, Иране, Пакистане, а в Туркменистане интернет-монополист TurkmenTelekom время от времени блокирует все неугодные сайты без объяснений. Постоянно выходят из строя Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Gmail, Viber и другие сайты для общения. 28 апреля 2013 года президент страны во время скачек упал с лошади: в тот же день был заблокирован YouTube.

На Кубе и в КНДР ограничен доступ к Интернету в принципе, поэтому зарегистрироваться в соцсетях довольно проблематично. Так, в Северной Корее у большинства населения вообще нет доступа в глобальную Сеть. Зато есть северокорейский автономный интернет "Кванмен", который начал функционировать в 2000 году. В стране заблокированы Facebook, Twitter и YouTube.

Для справки

Напомним, социальная сеть "ВКонтакте" была создана в 2006 году как аналог американского Facebook и весьма быстро стала популярна на постсоветском пространстве. Однако, как рассказывал сам Павел Дуров в интервью, после того, как покинул Россию, с 2013 года его пытались дискредитировать, распространялась информация, что соцсеть сотрудничает с ФСБ, против него самого возбудили уголовное дело, а в конце 2013 года якобы через сторонника Владимира Путина главу "Роснефти" Игоря Сечина у двух крупнейших акционеров были выкуплены 48% акций "Вконтакте". Остальные Дуров сам продал Ивану Таврину, руководителю "Мегафона", а тот, в свою очередь, перепродал их холдингу Mail.Ru Group.