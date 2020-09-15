В СНБО назвали возобновление работы "ВКонтакте" в Украине угрозой накануне выборов

Приложение может использоваться российскими спецслужбами для сбора данных об украинцах.

Возобновление работы российской соцсети "ВКонтакте" накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности. Об этом 15 сентября заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено", - отметил он.

По словам Демедюка, после введения санкций в отношении "ВКонтакте" специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры по его блокировке. А российские спецслужбы параллельно ищут новые методы обхода ограничений.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - сказал замглавы СНБО.

Российские социальные сети в Украине были заблокированы 15 мая 2017 года. Не смотря на санкции, в 2018 году «ВКонтакте» и «Одноклассники» оставались в десятке самых популярных доментов среди украинцев.

14 мая 2020 года ограничения работы российских соцсетей продлили.

14 сентября 2020 года Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал разобраться со свободным доступом во «ВКонтакте» через мобильное приложение.