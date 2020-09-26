"Евросоюз не банкомат". Из статьи представителя ЕС убрали фразу об Украине

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своей статье о том, что Украина не должна рассматривать ЕС как благотворительную организацию или банкомат. Некоторое время спустя эту фразу убрали из статьи. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Европейской службы внешних действий.

Статья вышла 23 сентября, но позже материал был отредактирован и оттуда исчезла фаза Борреля:

"Как я сказал президенту, Европейский Союз не является благотворительной организацией или банкоматом".

Остальная часть текст осталась прежней.

"Однако предстоит еще многое сделать вместе, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Для нас лучший способ поддержать Украину - помочь реформировать страну. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы. Стабильная, процветающая и демократическая Украина – лучший способ стабилизировать наше соседство", – отмечал в своей статье представитель ЕС.

Еще в среду, 23 сентября, по итогам официального визита в Киеве верховный представитель ЕС Жозеп Боррель отмечал, что со времен "Революции достоинства" Украина остается среди главных политических приоритетов ЕС. Также Боррель выражал намерение посетить регионы на Востоке Украины, чтобы ознакомиться с ситуацией.