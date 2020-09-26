Зеленский назвал дату проведения саммита Украина-ЕС

Дата проведения саммита была назначена в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе. Об этом сообщил президент в Twitter.

По его словам, дата проведения саммита была назначена в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"В телефонном разговоре с Шарлем Мишелем мы согласовали встречу в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита ЕС – Украина. Имею надежду встретиться с Вами и Урсулой фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии - ред.), чтобы обсудить пути важного партнерства между ЕС и Украиной", – отметил Зеленский.

В ходе предыдущего саммита Украина-ЕС, который проходил в июле 2019 года были приняты важные для страны решения. По итогам саммита были подписаны соглашения о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мероприятий и реформ.

Напомним, что уполномоченный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано заявил, что Евросоюз требует от Рады изменить закон о НАБУ, иначе безвиз пересмотрят.

В это ж время, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно подчеркивал, что нет никакой угрозы лишения Украины безвизового режима с Евросоюзом.