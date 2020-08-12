Нам рады? Как украинцы трудоустраиваются за рубежом несмотря на карантин
До сих пор закрытые для украинцев границы многих стран создают впечатление, что уехать работать за рубеж сейчас крайне сложно. Однако эксперты говорят об обратном: вакансии есть, и речь идет не только о классических сборщиках ягод или упаковщиках на производство. В Европе ждут и людей с высокой квалификацией. Какие специалисты сейчас востребованы, и что нужно для трудоустройства с высокой зарплатой и на длительный срок, разбирался Фокус
Прошлой осенью врач-анестезиолог из Запорожья Марина Уйманова, которая последние два года провела в декретном отпуске, решилась на поиски работы за границей. После сотен просмотренных объявлений на глаза попалась вакансия врача в больнице св. Якуба в словацком городе Бардеев. Собеседование по скайпу проводил главврач, но дальнейшими вопросами занималось агентство по трудоустройству. В ноябре Марина подала документы для оформления вида на жительство на один год, в январе получила "карту побыта", а в конце февраля семья переехала в Словакию.
Через три месяца работы отдел кадров клиники стал давить на украинку, требуя, чтобы она вернула деньги, которые медучреждение заплатило агентству за ее наем. И это при том, что она также оплатила услуги посредников. После того как Марина пригрозила, что будет решать вопрос через адвоката, от нее отстали.
Украинские программисты уже давно пользуются такой опцией: живут в Украине, но получают зарплату из развитых стран
Без подтвержденного диплома и специальности она получает 900 евро в месяц, если получится успешно сдать экзамен, зарплата может вырасти до 1100 евро. При этом условия работы девушку сразу разочаровали. "Это не совсем европейская больница, у нас во многих клиниках условия лучше, а методы прогрессивнее, – рассказывает она. – Здесь нет ремонта, палаты страшные и темные".
Выходцев из Украины в бардеевской больнице много, только хирургов человек 6-7. Без знания государственного языка работать не получится, но при клинике организованы курсы для иностранцев. "Словацкие доктора часто попрекают, что украинцы неграмотно пишут или плохо говорят, – говорит Уйманова. – Все хотят молодых, но опытных специалистов, к тому же со знанием редкого и не слишком востребованного языка".
По словам Марины, украинцы, живущие в городе, держатся особняком, между собой общаются мало. При этом многие надеются вырваться на работу дальше в Европу. Как, впрочем, и сами словаки, места которых и занимают наши соотечественники.
Если в докарантинное время истории трудоустройства высококвалифицированных украинских специалистов за рубежом стали практически нормой, то коронавирус поставил весь процесс на паузу. Согласно данным, предоставленным компанией Jooble, в период с марта по июнь количество запросов на работу за пределами страны уменьшилось на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако в июле ситуация стала выравниваться: количество предложений работы за границей для украинцев выросло на 20%.
Географический вектор
Даже в период пандемии украинские соискатели чаще всего ищут работу в Польше, Чехии и Германии. В топе запросов по Германии, помимо стандартных строителей, каменщиков и сиделок, также медсестры и IT-специалисты. В Чехии наиболее привлекательными вакансиями являются водители, швеи и горничные, а Польшу в качестве страны-реципиента рассматривают для себя логисты.
Эти же страны остаются в лидерах по количеству предложений о трудоустройстве. На сайте Jooble из 8 тыс. вакансий 5,5 тыс. касаются работы в Польше, 254 – в Чехии и 204 – в Германии. Однако как и раньше подавляющее большинство объявлений направлено на поиск разнорабочих. Предложения для высококвалифицированных специалистов и "белых воротничков" единичны. "Украинских топ-менеджеров ищут, грубо говоря, раз в полгода, – подтверждает HR-эксперт Татьяна Пашкина. – До карантина иногда попадались вакансии директора по маркетингу в Грузию или Казахстан, например, но сейчас и они исчезли". Впрочем, на сайте rabota.ua и сейчас можно найти место менеджера по продажам в Италии или специалиста по работе с клиентами на фирму в Беларусь.
По словам Пашкиной, до пандемии украинцы стали чаще рассматривать возможность трудоустройства на Лазурном берегу, но сейчас это направление для нас закрыто. Под замком оказались также Швеция, Мальта, Китай и многие другие страны, перечисляет Пашкина. "А вот Прибалтика сейчас немного ожила, – отмечает эксперт. – Все чаще попадаются вакансии в Эстонии, есть работа в Латвии и Литве, но речь снова идет о механиках, сварщиках и дальнобойщиках".
Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, уверен, что и сейчас предложений на иностранном рынке труда для украинцев, в том числе работающих в интеллектуальной сфере, достаточно. В то же время, без знания государственного языка на высоком уровне устроиться юристом, бухгалтером или маркетологом в другой стране будет сложно, подчеркивает собеседник Фокуса. Помимо этого, необходимо разбираться в местном законодательстве и подтвердить свой диплом. "Сделать это может лишь небольшое количество людей, – считает Воскобойник. – Поэтому украинцы с высшим образованием в большинстве случаев работают в Европе в качестве неквалифицированных специалистов и получают меньше, чем могли бы". Эксперт уточняет, что из-за эпидемии коронавируса в странах ЕС сейчас особенный спрос на медицинских работников – медсестер и врачей. Но без знания языка украинцы обычно не могут претендовать на такую работу.
"Квалифицированные работники нужны во многих европейских государствах, но украинцы, которые могут трудоустроиться в ЕС по специальности, выбирают те страны, где можно больше заработать", — продолжает Воскобойник. По данным социологических исследований, 40% украинских граждан хотят жить и работать в Германии, но устроиться там официально по-прежнему сложно. Пока наиболее лояльно к трудовым мигрантам относятся все те же Польша, Чехия и Словакия.
Пристанище для кочевников
Немало европейских компаний в этом году переводят своих сотрудников на удаленную работу. Это означает, что украинцы чаще смогут трудоустраиваться без переезда за границу. Впрочем, как уточняет Воскобойник, украинские программисты уже давно пользуются такой опцией: живут в Украине, но получают зарплату из развитых стран. Однако существуют проблемы с их официальным оформлением из-за законодательных ограничений и налоговых нюансов.
По данным социологических исследований, 40% украинских граждан хотят жить и работать в Германии, но устроиться там официально по-прежнему сложно
Есть и другой интересный момент: все больше государств задумываются над привлечением фрилансеров и дистанционщиков. К слову, в последнее время для обозначения специалистов в разных областях, использующих технологии для выполнения профессиональных обязанностей и ведущих мобильный образ жизни, даже появилось свое определение – "цифровые кочевники" (digital nomads).
"В условиях противоэпидемиологических ограничений привлечение фрилансеров может стать альтернативой туризма для ориентированных на путешественников стран", — отмечает Павел Кравчук, эксперт общественной организации "Европа без барьеров". В качестве примера он приводит Грузию, где хотят разрешить длительное проживание для людей, работающих дистанционно. Подобные нормы касаются и предпринимателей, которые могут управлять своим бизнесом из любой точки мира. С 1 августа выдачу виз для "цифровых кочевников" одобрило и правительство Эстонии, которое дает право жить на территории страны 12 месяцев даже при наличии работы в другом государстве. Правда, зарплата у дистанционщика должна быть не меньше 3,5 тыс. евро в месяц. Другими словами, если в последние годы роль временных мест для работы выполняли Таиланд, Индонезия и Вьетнам, то теперь украинцы могут перекочевать в новые для себя географические точки.
Важно одно: даже несмотря на карантин, возможностей трудоустроиться за границей остается достаточно. Важно лишь понимать, на какие условия человек согласен, и готов ли он приложить усилия для того, чтобы заполучить работу своей мечты.