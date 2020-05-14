Впервые за восемь лет: Италия легализирует трудовых мигрантов

Про предварительным данным, легализация будет касаться 300-500 тысяч мигрантов

Италия впервые за восемь лет объявляет массовую легализацию трудовых мигрантов, которые долгое время жили и работали в стране нелегально, - без разрешения на проживание. Но запрос на получение временного разрешения на проживание (permesso di soggiorno) могут подавать только отдельные категории мигрантов: работники из сферы домашних услуг, которые работают в семьях, такие как – уборщицы, няни и сиделки, а также те мигранты, что задействованы в сфере сельского хозяйства. Об этом пишет Радио Свобода.

Сейчас речь идет про временное разрешение на проживание термином на полгода. Соответствующие документы иностранцы, или их работодатели смогут предоставить в местные правоохранительные органы в течении полутора месяцев от 1 июня и по 15 июля.

Cоответствующий указ гласит, что иммигранту нужно будет доказать свое пребывание в стране до восьмого марта 2020 года и доказательства того, что "не покидал Италию после этой даты".

Иностранные граждане, у которых срок действия permesso di soggiorno закончился после 31 октября 2019 года также смогут подать запрос о новом разрешении на проживание сроком на полгода. Запрос на легализацию смогут подавать и те работники вышеуказанных категорий, которые ранее вообще не имели разрешения на проживание.

Про предварительным данным, легализация будет касаться 300-500 тысяч мигрантов.

"Намерения властей – гарантировать достоинство людей, защиту законности и потребности рынка труда", - заявила министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе.

Положение про массовую легализацию мигрантов стало часть правительственного указа на 55 миллиардов евро, который касается экономической и социальной поддержки населения и предприятий, которые пострадали от эпидемиологического кризиса COVID-19 за последние два месяца. Документом также предусмотрена финансовая помощь домашним работникам на сумму – 500 евро за март и апрель.

Указ, который министры назвали "Перезагрузка", предусматривает также финансовую помощь нуждающимся семьям на сумму от 400 до 800 евро, в зависимости от количества членов семьи.

Данный указ должен был появится еще две недели назад, но из-за конфликтов в правительственной коалиции его утверждение откладывали. Главным образом, из-за легализации трудовых мигрантов.

Сначала планировали узаконить только сельхозработников, но из-за давления интеллектуалов и профсоюзов нововведение расширили и на работников домашней сферы. Значительное количество украинских заробитчан задействовано именно в этом секторе. В правительственном секторе даже грозили расколом из-за противостояния популистов "Движения 5 звезд". Оппозиционные крайне правые партии "Северная Лига" и "Братья Италии" выступили категорически против такого решения Кабинета министров.

Последняя массовая легализация происходила в Италии еще в 2012 году.

Как ранее писал Фокус:

В течение 2019 года заробитчане перечислили в Украину около 12 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос Громадського. "Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 млрд долларов)", – говорится в сообщении НБУ.