Пан Шмыгаль и его холопы. В соцсетях обсуждают идею Кабмина выдавать разрешения на выезд заробитчанам

После эпопеи с отменой чартеров, на которых украинские заробитчане должны были улететь в Финляндию и Великую Британию, премьер-министр Денис Шмыгаль решил выложить все карты на стол и заявил о готовности правительства выступать посредником между украинской рабочей силой и развитыми странами, которым нужны сезонные работники. Такая забота, однако, не вызвала понимания у украинцев в соцсетях, которые обвинили власть в нарушении Конституции и, как это обычно происходит, стали соревноваться в остроумии

В Кабинете министров выступили с предложением переговоров со странами Европейского Союза, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом в соцсетях написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook отметил, что провел встречу с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. "Важной предпосылкой является легальное трудоустройство на срок от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - отметил премьер.

Он добавил, что на сегодня правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Ранее Кабинет Министров Украины временно запретил украинцам выезжать за границу с целью работы, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска только для посещения родственников, проживающих в странах Европейского Союза. А премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" честно признался, что правительство надеется удержать вернувшихся украинцев дома. "За период карантина в Украину вернулось около 2 млн наших граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку", – сообщил глава правительства. И добавил, что эти люди могут быть полезными для развития экономики внутри государства. Премьер-министр считает, что украинская власть сможет создать полмиллиона рабочих мест. В частности, речь идет о проекте "Большая стройка", включающем строительство школ, детсадов, стадионов и 4 тыс. км дорог.

Правда, позже он озвучил ту зарплату, на которую, видимо, смогут рассчитывать люди, которых идентифицируют "в качестве чрезвычайно квалифицированной рабочей силы". По мнению премьер-министра, если оба члена семьи зарабатывают по 8 тыс. гривен в месяц, то таких денег будет достаточно, даже если в семье есть двое детей.

"Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", – сказал Денис Шмыгаль и особо отметил, что правительство дает людям возможность заработать деньги на недорогих рабочих местах, где зарплата может колебаться от 6 до 8 тысяч гривен. "Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем и так далее. Во-первых, мы, таким образом, уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест", – сказал Денис Шмыгаль. К слову зарплата самого премьер-министра намного выше: в марте он получил 45,9 тысяч гривен.

С таким многообещающим контекстом известие о переговорах премьер-министра "о трудоустройстве украинских граждан" большого воодушевления не вызвало. Можно сказать, оно мало кому понравилось.

Масла в огонь подлил скандал с чартером в Лондон 29 мая, когда заробитчане, имеющие длительные контракты на работу не могли несколько часов вылететь из Украины. Не помогло успокоить граждан и снисходительное заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, о том, что власть не станет препятствовать тем, кто хочет работать вне Украины, но хотела бы, чтобы они остались дома. "Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", – заявил вице-премьер.

Такая попытка вмешиваться в дела украинцев, которые вынуждены зарабатывать деньги, где это удается, и которые никак не хотят класть брусчатку по просьбе премьер-министра за 8 тысяч гривен, вызвало в соцсетях довольно единодушную реакцию. По мнению большинства высказавшихся там украинцев, новая идея премьера отдает крепостным правом, является нарушением конституции и превышением полномочий.

В соцсетях попыталсиь напомнить Денису Шмыгалю и Кабмину, что они — нанятые народом Украины работники, а подобные заявления слишком сильно напоминают непередаваемую атмосферу СССР и жизни за "железным занавесом".

Не забыли напомнить главе правительство и то, что для удержания украинцев на родине нужно не запрещать поездки за границу, а создавать рабочие места с достойной оплатой. Не заменяя работу пространными рассуждениями о возможности класть брусчатку "за еду". Что, к слову, не так просто, и требует определенной квалификации.

Граждане Украины напомнили Кабмину в целом и премьер-министру в частности, что подобные действия могут быть нарушением Конституции.

Многие отметили, что подобные заявления звучат нелогично. Ведь те самые заробитчане обычно везут заработанные за границей деньги домой, в Украину, где их и тратят, а практика "железного занавеса" приведет к тому, что этих денег больше не будет.

Впрочем, в чем в Сети проявили полное единодушие, так это в тональности эпитетов, применяемых по отношению премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого успели назвать и рабовладельцем, и помещиком времен крепостного права.

Несмотря на то, что пост Шмыгаля о "помощи с трудоустройством" собрал уже более полутора тысяч гневных комментариев, премьер-министр более ничего на эту тему не говорит и не пишет. Из-за чего пока нельзя понять, осознал ли он неготовность граждан мирно согласиться с его видением преодоления кризиса и будет ли такая политика продолжаться и дальше.