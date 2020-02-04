Трудовые мигранты перечислили в Украину 12 млрд долларов за год
2020-02-04 13:56:53
Объемы денежных переводов позволили снизить курс иностранных валют
В течение 2019 года украинские заробитчане перечислили на Родину около 12 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос Громадського.
"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 млрд долларов)", – говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что объемы денежных переводов позволили значительно снизить курс иностранных валют в прошлом году. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны.
В то же время на начало 2020 года курс иностранных валют начал стремиться вверх. В НБУ девальвацию гривны объяснили спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.
Как ранее сообщал Фокус:
- Объем частных переводов в Украину из-за границы в третьем квартале 2019 года составил $3140 млн, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
- В Польше работают более миллиона трудовых мигрантов, а из Украины – почти 900 тысяч.
- В Лодзинском воеводстве живут и трудятся от 90 до 100 тысяч граждан Украины. Большинство из них – в Лодзи – около 80 тыс.человек. Таким образом, украинцы составляют одну шестую часть населения города.