Люди на экспорт. Как желание ЕС удерживать трудовых мигрантов скажется на Украине

За время карантина развитые страны ЕС переосмыслили ценность рабочей силы из Восточной Европы. Италия, Германия, Польша готовы идти на значительные уступки, лишь бы привлечь и удержать трудовых мигрантов. Фокус разбирался, как это скажется на оттоке людей из Украины

— Сначала я хотела каждый год устраиваться на работу в другую страну — так интереснее. Первый раз поехала в Польшу, потом была в Венгрии, а три года назад вместе с братом отправилась в Чехию, куда и продолжаю ездить, — рассказывает Ольга Таран [имя изменено]. У моей собеседницы большие карие глаза, сильные руки сельской жительницы и характерный южноукраинский акцент. До 2014 года она работала журналистом, потом — редактором на одном из крымских телеканалов, но события шестилетней давности вырвали ее из привычной жизни. Ольга вернулась в родное село на материковой части Украины и в какой-то момент поняла, что сможет заработать не только здесь. Теперь несколько месяцев лета и осени она проводит на сезонных работах за рубежом.

В Чехии, объясняет девушка, работодатели напрямую практически не взаимодействуют с рабочей силой. Они нанимают компанию-посредника, которая ищет сезонных работников, заключает с ними договоры, занимается всеми организационными вопросами. При этом Ольга признается, что больше всего ей понравилось в Польше, где трудоустройство происходит полностью официально, даже зарплату там она получала на карточку. В Чехии таких условий нет.

Напоследок моя собеседница уточняет, что оставаться за рубежом на постоянной основе не планирует.

— Это очень тяжелый труд. Работать там круглый год точно бы не хотела, — говорит она.

Однако за границей Ольга частенько встречает людей, не желающих возвращаться в Украину. В Чехии, например, она работала на складе с украинкой, которая параллельно пыталась получить вид на жительство: сдавала экзамен на знание языка, проходила другие законодательные процедуры. Сейчас это главный риск трудовой миграции: люди пытаются закрепиться за границей и остаться там навсегда.

Новая волна трудовой миграции

Скандал вокруг чартеров с заробитчанами, которых чиновники не хотели выпускать на работу за границу во время карантина, в очередной раз запустил в Украине широкую дискуссию о трудовой миграции. Сейчас невозможно точно сказать, сколько украинцев работает в других странах. По словам Эллы Либановой, директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи, наиболее вероятной кажется оценка в 3 млн человек. За время карантина около 500 тыс. трудовых мигрантов вернулись в Украину, то есть до сих пор за пределами родины находятся около 2,5 млн соотечественников.

Сейчас многие страны готовы смягчать законодательство, привлекая, таким образом, новую рабочую силу

Теперь главный вопрос заключается в том, поедут ли снова работать за границу лишь те, кто недавно вернулся домой, либо к ним присоединятся сотни тысяч других украинцев, оставшихся из-за карантина без стабильного дохода. Мнения экспертов о том, стоит ли ожидать волны миграции украинцев в другие страны, сильно разнятся.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудо­устройству, прогнозирует, что после открытия границ количество украинских трудовых мигрантов в сравнении с началом 2020-го вырастет.

— Это обусловлено тем, что часть наших граждан утратила работу, у них нет достаточных сбережений, чтобы долго жить без доходов. Кроме того, они уже хорошо знакомы с возможностями трудоустройства в европейских странах, — объясняет он.

В первую очередь люди поедут туда, где можно быстро найти официальную работу, имея биометрический паспорт, то есть в Польшу, Словакию и Венгрию, подчеркивает Воскобойник. Однако те, кто готов рисковать, выбирают страны побогаче: Германию, Италию, Бельгию.

Прогнозы Павла Кравчука, эксперта организации "Европа без барьеров", чуть более осторожные. По его словам, интенсивность трудовой миграции зависит от многих факторов, которые в нынешней ситуации предсказать сложно. Ведь экономические и социальные последствия эпидемии коронавируса скажутся на общемировом рынке труда. Например, сейчас в странах ЕС действительно наблюдается повышенный спрос на иностранную рабочую силу для сезонной занятости. Как объясняет Кравчук, непрестижность и уровень оплаты такой работы делают ее непривлекательной в глазах местных жителей даже в том случае, если они сами сидят без дела. В то же время, если нынешний экономический кризис, как предполагают некоторые эксперты, окажется очень жестким, приоритеты местных жителей могут измениться.

— Резкое увеличение трудовой миграции по сравнению с предыдущими годами выглядит наименее вероятным, — уточняет Кравчук. — Даже если со стороны украинцев сформируется такой запрос, то не факт, что ему будет соответствовать предложение рабочих мест на европейском рынке труда.

Список стран-реципиентов мигрантов, по его мнению, останется прежним. Это Польша, Чехия, Италия, Испания, Германия, Венгрия, Финляндия. Впрочем, он будет корректироваться доступностью того или иного государства: люди поедут туда, где быстрее откроют границы.

Элла Либанова соглашается с тем, что выезд украинцев на работу за рубеж определяется не столько нашими соотечественниками, сколько предложением других государств. Иными словами, если на рынке труда какой-либо страны есть спрос на украинскую рабочую силу и предлагается достойная оплата труда, то люди будут ехать именно туда.

— Сейчас мы видим, что по крайней мере в сельхозсекторе такой запрос есть, — подчеркивает она. — Думаю, что его максимально удовлетворят, то есть люди, готовые к такому труду, постараются выехать на заработки.

Послабления. Теперь украинцам станет легче находить за рубежом работу по специальности (фото: Getty Images)

Либанова отмечает, что пока зарплата в Украине не достигнет 70–75% оплаты труда в странах ЕС, остановить поток трудовых мигрантов власть не сможет. При этом, по ее словам, на сегодня самый привлекательный для заробитчан рынок труда сосредоточен в Германии. Он шире, чем в других странах, да и денег там платят больше.

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Легализовать всех трудовых мигрантов

В начале 2000-х годов одной из главных стран для трудоустройства украинцев стала Португалия. В 2002-м она находилась на 14-м месте в списке стран с самой высокой заработной платой. Как объясняет Павел Садоха, глава Союза украинцев в Португалии, как раз тогда страна готовилась к проведению чемпионата Европы по футболу и на развитие инфраструктуры получила серьезные вливания из Европейского союза. В городах повсеместно строились новые объекты, что спровоцировало острый дефицит рабочей силы.

Вторым немаловажным фактором привлекательности страны для украинцев стала мягкая по отношению к трудовым мигрантам политика. В 2001 году Португалия приняла закон, официально разрешивший пребывание на ее территории всех нелегальных рабочих.

— Приехать в Португалию, найти здесь работу с хорошей зарплатой и легализоваться было максимально просто. К тому же мягкий климат и терпимое отношение местных жителей к иностранцам способствовали тому, что сюда приехало очень много украинцев, — рассказывает Садоха. По неофициальным данным, несколько лет на территории страны проживало около 120 тыс. украинцев. Сейчас здесь зарегистрированы 32 тыс. граждан Украины, имеющих официальное разрешение на проживание в Португалии.

Подобная политика привела к тому, что, когда зарплаты в стране снизились, а работы не хватало, поселившиеся здесь украинцы, как и сами местные жители, стали выезжать на заработки в другие страны ЕС — Францию и Германию, но основным местом жительства для них все равно осталась Португалия.

Список стран-реципиентов украинских мигрантов останется прежним. Это Польша, Чехия, Италия, Испания, Германия, Венгрия, Финляндия. Впрочем, он будет корректироваться: люди поедут туда, где быстрее откроют границы

Сейчас многие страны готовы идти по аналогичному пути и смягчать законодательство, привлекая, таким образом, новую рабочую силу. Еще летом прошлого года Чехия удвоила количество квот для трудовых мигрантов из Украины. Теперь здесь готовы официально трудоустроить 40 тыс. наших соотечественников.

С 1 марта в Германии вступил в силу закон о трудовой миграции, который облегчит доступ квалифицированных кадров не из ЕС к немецкому рынку труда. Специалисты смогут трудоустраиваться здесь без особых бюрократических проволочек. Принятие такого документа неслучайно: по данным Министерства экономики и энергетики ФРГ, 61% немецких работодателей остро нуждается в квалифицированных работниках. По словам Эллы Либановой, принятие такого документа сильно ударит по Украине, приведя к новой "утечке мозгов".

В середине мая правительство Италии объявило массовую легализацию трудовых мигрантов, которые до этого жили и работали здесь без официального разрешения. По различным оценкам, новый закон касается около 300–500 тыс. человек.

— Я не думаю, что Италия за время карантина вдруг стала более толерантной. Просто руководство страны видит, что это выгодно. Добавьте сюда серьезную демографическую проблему, которая сегодня наблюдается во многих странах. Это тоже говорит в пользу привлечения мигрантов из стран с такими же ценностями, как у государства-реципиента, — рассуждает Садоха.

Действительно, одним из самых серьезных вызовов ЕС называют старение населения. В 2018 году люди старше 65 лет составляли пятую часть всех жителей Евросоюза. И это одна из тех причин, которые заставляют правительства стран-участниц ЕС смягчать свою миграционную политику. Следовательно, у украинцев будет еще больше возможностей уехать за рубеж и найти там высокооплачиваемую работу.

Уехать навсегда

Как отмечает Павел Кравчук, сейчас от 60 до 75% украинских трудовых мигрантов декларируют готовность вернуться в Украину. Около 20–30% надеются остаться в другой стране.

— Однако подобные намерения не свидетельствуют о том, что это произойдет, — подчеркивает эксперт.

По словам Василия Воскобойника, в этом вопросе есть две условные категории трудовых мигрантов: квалифицированные и неквалифицированные. Сейчас около 90% работающих за рубежом украинцев относятся ко второй группе. Причем многие не работают по специальности, потому что не знают местного языка или не могут подтвердить свои дипломы. Эта категория людей готова вернуться домой, если им предложат в Украине достойную зарплату.

С открытием границ люди в первую очередь поедут туда, где можно быстро найти официальную работу, имея биометрический паспорт, то есть в Польшу, Словакию и Венгрию

В то же время у квалифицированных мигрантов перспективы гораздо лучше, продолжает Воскобойник. Они могут рассчитывать на долгосрочные контракты и работу по специальности. Со временем этот тип превращается в эмигрантов — они полностью обживаются за рубежом, заводят семьи, получают необходимые для постоянного проживания документы.

Элла Либанова, в свою очередь, считает, что те, кто едет работать в соседние страны, например в Польшу или Венгрию, связи с Украиной не теряют. Некоторые даже позволяют себе ездить домой на выходные или навещать родных раз в месяц-два. Совсем другая ситуация с теми, кто трудоустраивается в более отдаленных государствах — Италии или Испании. Эти мигранты со временем полностью оседают в новых странах. Но чаще всего это зависит от того, могут ли они найти там постоянную работу.

Говоря о том, как снизить миграционные настроения украинцев, эксперты сходятся во мнении, что в этом вопросе важен комплекс различных условий, начиная от создания рабочих мест и заканчивая укреплением экономики страны в целом. Но в любом случае понятно, что пока граждане страны не смогут обеспечивать себя и свои семьи, они будут искать такую возможность за пределами родины.